منافسة جديدة للأعمال الدرامية

"شديد الخطورة"



مملكة إبليس



ما وراء الطبيعة



مسلسل "بيضة دهب"





حشمت في البيت الأبيض



كما عُرض في ديسمبر الماضي على منصة "watch it" مسلسل "حشمت فى البيت الأبيض"، والمسلسل دارت أحداثه حول "حشمت" الذى يجسد شخصيته بيومى فؤاد، وهو رجل من أصول مصرية يقرر الترشح للانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، ويفوز بها ليصبح أول مصرى داخل البيت الأبيض، توالت الأحداث والمواقف في إطار كوميدى ساخر.



ومسلسل" حشمت في البيت الأبيض"فكرة محمد الشواف، وسيناريو وحوار ورشة كتابة شارك فيها محمد أبو السعد وليد أبو المجد وإبراهيم ربيع، ومن إخراج مصطفى فكري، بطولة بيومى فؤاد،بدرية طلبة،إسلام جمال، إنعام سالوسة، حمدي المرغني،أحمد جمال سعيد، هبة عبد الغني، رانيا ملاح،أسماء جلال.



مسلسل الديفا



كما عُرض في شهر نوفمبر الماضي مسلسل "الديفا"، وهو بطولة يعقوب الفرحان والمطربة بوسي، مهيرة عبد العزيز ووسام فارس، والمسلسل يتكون من 8 حلقات، وقدم كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال حدوتة شيقة .

بدأ صناع الدراما في عام 2020 يتجهون لإنتاج المسلسلات لعرضها على المنصات الإلكترونية، ولم يقتصر عرضها على التلفزيون فقط، لتكون وجبة دسمة للجمهور الذي يقوم بدفع اشتراك شهري أو نصف سنوي مقابل الحصول على خدمات المنصات المختلفة.وهنا ينقسم المشاهدون بين جمهور قادر على دفع الاشتراك مقابل مشاهدة الأعمال الحصرية التي ينفق عليها ملايين الجنيهات من أجله، وبين جمهور غير قادر على دفع ذلك الاشتراك، ويسعى لمشاهدة الأعمال التي تعرض فقط على قنوات التلفزيون.وفي السطور التالية نرصد لكم أبرز المسلسلات التي سيتم عرضها على المنصات الإلكترونية و التي ستشعل المنافسة مع القنوات الفضائية:ينتظر جمهور المنصات الإلكترونية طرح المسلسل الذي يعد من أول الأعمال الدرامية التي تنتمي نوعها لنوعية المسلسلات ذات ال 7 حلقات،وهو ينتمي لنوعية دراما الأكشن.ومسلسل "شديد الخطورة" من المُقرر عرضه على منصة "watch it"، وهو بطولة أحمد العوضي، محمود حجازي، رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسني شتا، خالد كمال، ومن تأليف محمد سيد بشير.كما يتنافس في سباق المنصات الإلكترونية مسلسل "مملكة إبليس"، والمسلسل تدور أحداثه في إطار شعبي، حيث تجمع حارة شعبية يُطلق عليها "حارة الحدق" جميع الممثلين، و يستعرض قصص حياتهم التي تكشف عن أمور شخصية وحياتية في المجتمع.ومسلسل"مملكة إبليس" بطولة رانيا يوسف، غادة عادل، سلوى خطاب، إيمان العاصي، كريم قاسم، محمد جمعة، نانسي صلاح، خالد أنور، أسماء جلال، تأليف محمد أمين راضي، إخراج أحمد خالد موسي.لم تكتف المنصات الإلكترونية بعرض المسلسلات فقط، حيث دخلت في عملية الإنتاج، مثلما حدث مع مسلسل "ما وراء الطبيعة" التي قامت شبكة "netfilx" بإنتاجه.والمسلسل يتكون من 6 حلقات، وهو بطولة أحمد أمين،وإخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري.كما يتنافس أيضًا على المنصات الإلكترونية مسلسل "كل أسبوع يوم جمعة"، وهو مُقتبس من رواية "كل اسبوع يوم جمعة" للكاتب إبراهيم عبد المجيد، و ناتج عن معالجة درامية قام بكتابتها إياد إبراهيم، والمسلسل سيناريو وحوار إياد إبراهيم، محمد هشام عبيه، سمر عبد الناصر.والمسلسل تدور أحداثه في 10 حلقات، وهو بطولة منة شلبي، سوسن بدر، آسر ياسين، عارفة عبدالرسول، وإخراج محمد شاكر خضير.كما يتنافس في سباق المنصات الإلكترونية مسلسل "بيضة دهب"، والمسلسل تدور أحداثه في 13 حلقة، والمسلسل بطولة إسلام إبرهيم،نانسي صلاح، هنادي مهنى، صلاح عبد الله،محمد جمعة، سامي مغاورى، أحمد البسة، والمسلسل فكرة إسلام إبراهيم وإشراف علي الكتابة أمين جمال، وتأليف محمد أبوالسعد، وليد أبو المجد وإبراهيم ربيع.وتدور أحداث المسلسل فى إطار رومانسي اجتماعي، إذ إن المسلسل يتضمن 3 خطوط درامية ، لكل منها شخصية توضح وتفسر الأزمات الاجتماعية والحب بطريقتها الخاصة.ويتنافس أيضًا على المنصات الإلكترونية مسلسل "اطمنى" وهو ينتمي لنوعية الدراما الطويلة التي تصل الي 60 حلقة، وهو من تأليف أحمد صبحي، إخراج أحمد يسرى، بطولة أحمد حاتم، أحمد فؤاد سليم، سامح الصريطي، يسرا اللوزي، أنوشكا،شيرين.وتدور أحداث المسلسل فى إطار رومانسي اجتماعي،ويتضمن المسلسل ثلاثة خطوط درامية ، لكل منها شخصية توضح وتفسر الأزمات الاجتماعية والحب بطريقتها الخاصة.