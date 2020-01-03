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انقطاع الكهرباء على طريق "طوخ - شبين القناطر" بسبب الرياح (صور)
الجمعة 03/يناير/2020 - 08:54 م
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محمد نبيل
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تسبب شدة الرياح في سقوط شجرة على طريق طوخ شبين القناطر بعد المعهد الديني عند المجلدة، ما تسبب في قطع أسلاك الكهرباء ما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن هذه المنطقة ولا توجد خسائر بالأرواح وجارى كافة التدابير اللازمة
كان قد نقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بسقوط شجرة على طريق طوخ شبين القناطر ما تسبب في قطع الأسلاك الكهربائية وتسبب في قطع الكهرباء عن المنطقة.
وعلى الفور انتقل الأجهزة التنفيذية وتم إخطار شركة الكهرباء بطوخ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كان قد نقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بسقوط شجرة على طريق طوخ شبين القناطر ما تسبب في قطع الأسلاك الكهربائية وتسبب في قطع الكهرباء عن المنطقة.
وعلى الفور انتقل الأجهزة التنفيذية وتم إخطار شركة الكهرباء بطوخ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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