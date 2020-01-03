زيدان يكشف عن هدف ريال مدريد في عام 2020

كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني هدف الفريق الملكي في عام 2020 قبل انطلاق الدور الثاني من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

وقال زيدان في تصريحات صحفية: " القتال سيستمر في الدور الثاني بالدوري متحمسون للعب مرة أخرى لقد عدنا والشيء المهم هو الدافع الذي لدينا الفشل هو عدم بذل كل شيء، يجب إعطاء كل شيء على أرض الملعب ومن ثم سنرى، هناك فريق يفوز بالليجا وآخر يفوز بدوري الأبطال، لكن هل هذا يعني أن الآخرين أغبياء؟ بالتأكيد لا ".

وأضاف مدرب ريال مدريد: " الجميع جاهز لا أعتقد أن هناك لاعب سيرحل خلال انتقالات يناير الشيء المهم هو التحدث مع كل لاعب ماريانو ودياز يحاولان التدرب بشكل جيد، لكن لا نعرف ماذا سيحدث مستقبلًا، سأعتمد على الجميع، تعتمد مسألة المداورة على أشياء كثيرة، أركز على مباراة الغد لقد خسرنا عدة نقاط في نهاية 2019 هناك منافسون يلعبون بقوة، والأهم هو بذل كل شيء".

واختتم المدرب الفرنسي تصريحاته قائلا: "خيتافي يقدم موسما رائعا، التقدم في جدول الترتيب أمر معقد، لكنهم يعملون بشكل جيد ما أريده للفريق هو مواصلة التحسن والمنافسة على الألقاب، آمل أن أستمر في عملي ببساطة ظهرنا بشكل جيد في 2019".