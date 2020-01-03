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حادث مروع أعلى كوبري المنشية في نقادة يسفر عن إصابة 3 مواطنين

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:51 م
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أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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أصيب 3 مواطنون في اصطدام سيارة ربع نقل بعمود إنارة على كوبري المنشية بمركز نقادة، جنوب محافظة قنا.

تلقى الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف بقنا، إخطارًا، يفيد إصابة كل من حماده أحمد نزهى، 34 عامًا، جرح قطعى بالراس، ورمضان رجب العبد، 43عامًا، اشتباه كسر مفتوح باليد اليمنى، ومحمد على حامد، 24 عامًا، اشتباة كسر باليد اليمنى، في حادث تصادم سيارة ربع نقل في عمود إنارة، أعلى كوبري المنشأة، في نقادة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

نقادة مصر مرور كوبري حادث اخبار

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