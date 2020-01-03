المبعوث الأمريكي بإيران: أحبطنا عملية إرهابية كبيرة بمقتل سليماني

قال المبعوث الأمريكي الخاص بالشئون الإيرانية برايان هوك، إن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني كان يخطط لعملية هجومية وشيكة ضد بعض الموظفين والمنشآت الأمريكية في لبنان والعراق وسوريا وغيرها، لافتا إلى أنه كان يتنقل في المنطقة قبل استهدافه.





وأضاف هوك - في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة - أنه اطلع على التقارير الاستخباراتية الخاصة بنشاط سليماني، مؤكدا أن قرار الإدارة الأمريكية باستهدافه "لم يكن صعبا.. فسليماني المخطط الأساسي لكل عملية إرهابية شنتها إيران على مر العقدين الماضيين .. لو اطلع أي شخص على المعلومات الاستخباراتية لكان اتخذ القرار نفسه وإلا أصبح متهما بالإهمال الجسيم"، واصفا مقتله بـ"الصفعة القوية لإيران".





ولفت هوك إلى أن سليماني "تسبب في المعاناة الموجودة في اليمن من خلال تزويده للحوثيين بالسلاح لمهاجمة السعودية"، مؤكدا أن مقتله إنجاز كبير للإدارة الأمريكية التي استطاعت "إخراجه من ميدان المعركة"، مشيرا إلى أن سليماني كان على قائمة الأمم المتحدة للمحظورين من السفر.

وتابع: "نعلم أن سياسة إيران هي سياسة توسعية. إيران تقوم بشن حروب منذ سنوات طويلة هذه طبيعة سياستها الخارجية. والرئيس ترامب قال إن هذا النظام يجب مواجهته.. النظام الإيراني ضعيف اقتصاديا ويواجه حالة من الاضطراب السياسي لم يشهدها في تاريخه. العام الجديد يبشر ببداية جديدة".





وحول التهديدات الإيرانية، أكد المبعوث الأمريكي أن الإدارة الأمريكية تأخذ كافة التهديدات على محمل الجد، لافتا إلى مهاجمة وكلاء إيران للسفارة الأمريكية في بغداد، ومشددا على أن واشنطن أوضحت منذ فترة طويلة أن على النظام الإيراني أن يخفض من التصعيد وإلا سوف يواجه تبعات كبيرة "وهذه التبعات قد تم الوفاء بها يوم الأمس".





وقال إنه "يجدر بالمرشد الأعلى الإيراني أن يتخذ قرارات حصيفة وأن يتخذ قرارات تدل على أن إيران دولة عادية"، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستمرة في سياستها الخارجية بصرف النظر عن تهديدات طهران، واصفا إيران بأنها "دولة عنيفة ومافيا دينية فاسدة".





ولفت هوك إلى أن الإدارة الامريكية تأمل في أن يكون مقتل سليماني سببا في تغيير سياسة طهران وأن تتوقف عن تهديد دول جوارها وعن تهديد الولايات المتحدة، وأن يكون بداية لأن تجد إيران طريقة للوفاء بالقواعد الدبلوماسية وليس العسكرية.





وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاغوس إن الولايات المتحدة قررت أن الأسلم هو التخلص من قاسم سليماني "أحد أكبر الإرهابيين في العالم".





وأضافت أورتاغوس - في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة" الإخبارية - أن الرئيس ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو حصلوا على معلومات استخبارية تفيد بأن سليماني يخطط لتنفيذ هجمات ، "لذلك كان التخلص منه هو القرار الأفضل".





وأشارت أورتاغوس إلى أن واشنطن ستواصل حملة الضغط القصوى على إيران، فيما حثت القيادة العراقية على حماية مصالح الولايات المتحدة في البلاد، مضيفة أن "إيران عبر وكلائها هاجمت السفارة الأمريكية في بغداد، والعالم يمكنه أن يرى ما فعلته كتائب حزب الله المتعاطفة مع إيران".





وختمت أورتاغوس تصريحاتها قائلة إن "قاسم سليماني أحد أكبر الإرهابيين في العالم كان يسرح ويمرح في بغداد".



