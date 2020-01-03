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ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد 0/2 في الدوري الإنجليزي (فيديو)

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:48 م
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ليفربول ضد شيفيلد يونايتد
ليفربول ضد شيفيلد يونايتد
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ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري

ليفربول ضد شيفيلد يونايتد، تمكن فريق ليفربول الإنجليزي من تحقيق فوزًا مستحقًا على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الخميس، على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز، في ختام منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019 - 2020.

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري
وسجل ليفربول الهدف الأول في الدقيقة 4 بداية اللقاء عن طريق الفرعون المصري محمد صلاح بعد عرضية أرضية متقنة من الظهير الأيسر أندرو روبيرتسون ليضعها صلاح على يسار الحارس، وأضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 64 بعد تمريرة ساحرة من محمد صلاح، لينتهي اللقاء بنتيجة 0/2 للريدز.

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 58 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي في المركز الأول، بينما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد إلى النقطة 29 في المركز الثامن.

جدير بلذكر أن آخر لقاء بين ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدور الأول بالبريميرليج هذا الموسم، على ملعب "برامال لين"، قد انتهي بفوز الريدز بهدف نظيف سجله لاعب وسط الفريق الهولندي جيورجينهو فاينالدوم.

وبدأ ليفربول مباراته أمام شيفيلد يونايتد بالدوري بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: جيورجينهو فاينالدوم - جوردان هندرسون - جيمس ميلنر.

خط الهجوم: ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو.

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري:-

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