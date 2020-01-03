عاجل - فالفيردي يصدم جماهير برشلونة قبل مواجهة إسبانيول والسوبر الإسباني

زف أرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، خبرًا سيئًا لمشجعي الفريق الكتالوني، وذلك قبل مواجهة إسبانيول، مساء غدًا، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني.





وقال فالفيردي :" تير شتيجن يُعاني من إصابة ليست بالسهلة في وتر الركبة، وسيغيب لوقتٍ ما، كذلك هو لن يلحق بمنافسات كأس السوبر الإسباني".





وعن مركز إسبانيول المتأخر في الدوري الإسباني، أوضح أن الفريق لديه مساحة كبيرة خلال الدور الثاني لتصحيح الأوضاع، ومباراتنا أمامهم ستكون صعبة لأنهم لا يريدون الخسارة".





ويلتقي برشلونة مع إسبانيول في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر (منتصف الليل) بتوقيت الإمارات المتحدة العربية.