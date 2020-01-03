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ديانا هشام تكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل مواصفات فارس أحلامها

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:46 م
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ديانا هشام
ديانا هشام
ولاء عبد الناصر
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كشفت الممثلة الشابة ديانا هشام على مواصفات فارس أحلامها، مضيفة أنها لم تجده حتى الآن.

وصرحت ديانا هشام لـ'الفجر الفني' أنها تبحث عن شخص يتميز بالشهامة والرجولة، ويقدرها ويحترمها، مشيرة إلى أنها الآن مشغولة بعملها وتحقيق حلمها، وأنا فارس أحلامها هذه الفترة هو العمل بالسينما.

وأضافت 'ديانا' ما تتمناه فى فارس أحلامها قائلة "أتمنى يكون مثل أحمد رمزي فى كل مواصفاته الشكلية والشخصية، فأنا أحبه كثيرًا، وهو فارس أحلامي الذي ابحث عنه.

يشار إلى أن آخر أعمال ديانا هشام مسلسل "بلا دليل" الذي تدور أحداثه حول الإثارة والغموض، ومع توالى الأحداث، تتهم درة فى قضية القتل.

ويشارك فى بطولة "بلا دليل" "درة، خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى.
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