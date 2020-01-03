"بيبو" الجونة أولى صفقات الألومنيوم الشتوية

نجح مجلس إدارة نادي الألومنيوم، برئاسة المهندس محمود سالم، في الحصول على خدمات ابراهيم عبد العزيز الشهير ب"بيبو" مهاجم نادي الجونة، على سبيل الإعارة.



وتعد صفقة بيبو أولى صفقات الفريق الحمادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي يسعى خلالها الجهاز الفني بقيادة ياسر الكناني، لتدعيم صفوف الفريق، لمواصلة المنافسة على صدارة المجموعة والعود للدوري الممتاز



يذكر ان "بيبو" من مواليد 96، بدأ بناشئين نادي جرانداوتيل، ثم انتقل لصفوف وادي دجلة، الذي لعب له لمدة 3مواسم، ثم عاد لصفوف نادي الجونة ولعب موسمين بناشئين النادي، ثم انتقل لصفوف نادي شبان مسلمين الغردقه قسم ثالث، وهوناشي، ثم انتقل بعدها لنادي قنا بدوري القسم الثاني لمدة موسمين، ثم عاد الموسم الماضي لصفوف الجونه، لياتي تعاقده مؤخرا مع نادي الألومنيوم، على سبيل الإعارة.



يذكر ان فريق نادي الألومنيوم، يحتل المركز الثالث بالمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني. برصيد 22 نقطة