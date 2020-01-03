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انكماش قطاع الصناعة التحولية بالولايات المتحدة الأمريكية خلال ديسمبر

الجمعة 03/يناير/2020 - 05:51 م
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بوابة الفجر
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 انكمش قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في ديسمبر، بأسرع وتيرة في أكثر من عشر سنوات مع هبوط طلبات الشراء الجديدة إلى أدنى مستوى في حوالي 11 عاما وتراجع التوظيف في المصانع لخامس شهر على التوالي.

وقال معهد إدارة المعروض يوم الجمعة إن مؤشره لنشاط المصانع في البلاد تراجع إلى 47.2 الشهر الماضي من 48.1 في نوفمبر تشرين الثاني. وهذه هي أدنى قراءة منذ يونيو حزيران 2009 .


وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى 49.0 .

وتعرض قطاع الصناعات التحويلية لضغوط معظم النصف الثاني من 2019 بسبب جولات الرسوم الجمركية المتبادلة بين واشنطن وبكين والتي أبطأت تدفق البضائع بين اكبر اقتصادين في العالم.

وسجلت مؤشرات فرعية رئيسية للنشاط أدنى مستوياتها في عدة سنوات الشهر الماضي.

 وهبط مؤشر التوظيف الى 45.1 في ديسمبر  من 46.6 في نوفمبر مسجلا أدنى قراءة منذ يناير2016 في حين انخفضت طلبات الشراء الجديدة إلى 46.8، وهو أدنى مستوى منذ أبريل نيسان 2009.

 

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الكلمات المفتاحية

امريكا الولايات المتحدة الصناعة التحويلية

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