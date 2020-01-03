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واشنطن تحث مواطنيها إلى مغادرة العراق "فورا"

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:29 م
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وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
وكالات
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حثت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، مواطنيها إلى مغادرة العراق فورا، في أعقاب مقتل قائد مليشيا فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وقادة مليشيا عراقية موالية لإيران في ضربة أمريكية ببغداد. 

وجاء ذلك في تصريحات للوزارة عبر حسابها على موقع التدوين القصير "تويتر": "بسبب تصاعد التوتر في العراق والمنطقة نحض الأمريكيين على مغادرة العراق فورا"، مضيفة "بسبب هجمات مجموعة مسلحة مدعومة من إيران على مجمع السفارة الأمريكية، تم تعليق جميع العمليات القنصلية. على الأمريكيين عدم الاقتراب من السفارة". 

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، فجر الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بتنفيذ الضربة التي استهدفت الإرهابي سليماني.

وبحسب بيان "البنتاجون" استهدفت غارة أمريكية سليماني وكبار قادة الحشد الشعبي لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، لافتا إلى أن قائد فيلق القدس كان يطور خططا لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.

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