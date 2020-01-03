صراع لندني على نجم مدريد

دخل نادي توتنهام الإنجليزي في صراع مع غريمه اللندني الآخر أرسنال، لضم الفرنسي توماس ليمار، لاعب نادي أتليتيكو مدريد الإسباني.

وكانت شبكة ESPN قد زعمت أن أرسنال يتصدر سباق التعاقد مع صاحب الـ 24 عاماً، والذي ظهر بمستوى مخيب مع أتليتيكو مدريد هذا الموسم.

إلا أن نادي توتنهام، وبحسب شبكة Footmercato الفرنسية، اقتحم رسمياً سباق التعاقد مع ليمار، مقابل مبلغ 30 مليون يورو.

وخاض ليمار 21 مباراة بقميص اللوس روخي بلانكوس في جميع البطولات بين الأساسي والاحتياطي، لكنه ظهر بمستوى متواضع مع الفريق.

ولم يسجل ليمار أي هدف أو يقدم أي تمريرة حاسمة خلال هءا الموسم 2019/2020 ، مما أجبر إدارة الفريق على التخلص منه في يناير الحالي.

وانضم ليمار لأتليتيكو مدريد في صيف عام 2018 قادماً من موناكو الفرنسي مقابل 70 مليون يورو عقب مشاركته في كأس العالم 2018 مع فرنسا.