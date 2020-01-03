الولايات المتحدة تنوي لعمل عسكري عاجل بعد اغتيال سليماني





وجهت قوات الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، الكثير من الطائرت الحربية والمسيرة، بتنفيذ طيران مباشر على مدار 24 ساعة فوق قاعدة عين الأسد الجوية بناحية البغدادي في قضاء هيت غربي الأنبار.





وذكر مصدر أمني، أن "المناطق الغربية تشهد لأول مرة مثل هذا التحليق من الطيران الكثيف للقوات الجوية الأمريكية في سماء المناطق الغربية، التي تضم عدد من قواعد القوات الأمريكية"، وذلك عقب ساعات من اغتيال رئيس الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، من ناحية طائرات مسيرة أمريكية، حسبما نقل موقع "السومرية" نيوز.





وتابع المصدر، أن "الطيران الكثيف رافقه قيام قوات برية أمريكية بعمليات استطلاع للمناطق الصحراوية القريبة من مواقعها تحسباً لأي طارئ".





وتعرضت قاعدة عين الأسد، التي تتمركز فيها قوات الولايات المتحدة في محافظة الأنبار بالعراق، في يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر الماضي، إلى هجوم بخمسة صواريخ دون وقوع خسائر، وفقاً لبيان خلية الإعلام الأمني بالعراق.





وتوجد القوات الأمريكية منذ سنوات، في عدة قواعد عسكرية وجوية عراقية بمحافظات (الأنبار، صلاح الدين ونينوى، والعاصمة بغداد)، ضمن التحالف الدولي، وفقاً للاتفاقية الأمنية بين العراق وأمريكا.





وقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بغارة أمريكية على موكبهما بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى، من بينهم "شخصيات مهمة".





وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن "الجيش قتل سليماني بناء على تعليمات من الرئيس دونالد ترامب، وأنه إجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين في الخارج".





كما أكد الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من فجر اليوم، مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، في بغداد "بهجوم أمريكي".





وكان الحشد الشعبي، قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إنّه "يؤكّد استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الحاج أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية استهدفت عجلتهما على طريق مطار بغداد الدولي".





ويأتي مقتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، بعد ثلاثة أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون لإيران على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.





واكتفى الرئيس الأمريكي ترامب، عقب الإعلان عن نبأ مقتل قاسم سليماني، بنشر صورة للعلم الأمريكي على حسابه بموقع "تويتر" من دون كتابة أي تعليق.





و"المهندس" هو رسمياً نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، لكنّه يعتبر على نطاق واسع قائد الحشد الفعلي وقد أدرجت أمريكا اسمه على قائمتها السوداء.





أما الجنرال الإيراني الذائع الصيت قاسم سليماني، فهو قائد فيلق القدس (الجهاز المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني)، وهو أيضاً رجل إيران الأول في العراق.





و شنّت الولايات المتحدة غارات جوية على قواعد لكتائب حزب الله العراقي، ليل الأحد الماضي، أسفرت عن مقتل 25 عنصراً، وأثارت هذه الغارات استياءً في العراق بلغ ذروته الثلاثاء بمهاجمة آلاف العراقيين المؤيدين لفصائل مسلحة، السفارة الأمريكية في بغداد.





وانسحب المتظاهرون من محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، يوم الأربعاء الماضي، لكن هجومهم غير المسبوق الذي تخلّله رشق السفارة بالحجارة وكتابة عبارات على جدرانها وإضرام النيران حولها، أثار مخاوف من أن يتحول العراق إلى ساحة لتسوية الخلافات بين إيران والولايات المتحدة.





وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر، قد أعلن يوم أمس الخميس، أنه يتوقع أن تقوم الفصائل الموالية لإيران في العراق بشن هجمات جديدة على القوات الأمريكية، متوعداً إياها بأن الولايات المتحدة "ستجعلهم يندمون" عليها.



