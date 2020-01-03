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الأرصاد تحذر من أمطار رعدية تضرب البلاد ليلا

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:28 م
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أرشيفية
أرشيفية
زينب إمام
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام الجارية، حيث يسود البلاد طقس شديد البرودة يصل للصقيع ليلًا، خاصة في أماكن المزروعات بوسط سيناء وبشمال الصعيد، وتتكثف السحب يصاحبها سقوط أمطار غزيرة رعدية ليلا تمتد من الوجه البحري وحتى شمال الصعيد.

وعن حالة الطقس بالبحر المتوسط فهناك ارتفاع للموج يتراوح ما بين مترين لثلاث أمتار، كما أن الرياح سطحية شمالية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة للبحر الأحمر فهناك أيضا اضطراب في حركة الأمواج المرتفعة.

وهناك نشاط ملحوظ للرياح الجنوبية الغربية المحملة بالأتربة والرمال والتي تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على كل من البحر الأحمر والمتوسط.

ومن المتوقع أن درجة الحرارة في محافظات مصر على النحو التالي:
 
القاهرة 09 14

الإسكندرية 10 14

شبين الكوم 08 14

طنطا 08 14

دمنهور 08 15

بلطيم 10 15

مطروح 08 12

السلوم 07 12

سيوة 07 12

بورسعيد 11 15

دمياط 11 15

الزقازيق 09 15

الإسماعيلية 08 15

السويس 10 15

العريش 07 15

رفح 07 15

رأس سدر 09 16

نخل 02 16

نويبع 13 19


طابا 06 17

كاترين 00 11

الطور 09 19

شرم الشيخ 14 19

الغردقة 12 20

مرسى علم 12 20

الفيوم 06 14

بنى سويف 60 14

المنيا 05 14

أسيوط 05 14

سوهاج 06 15

قنا 06 18

الأقصر 07 18

أسوان 08 18

أبوسمبل 08 19

الوادى الجديد 05 19

حلايب 15 20

شلاتين 11 21

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حالة الجو بيان بحالة الطقس امطار رعدية الارصاد

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