Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:22 م
Advertisements
السوبر الاسباني
السوبر الاسباني
حسن شحاتة
Advertisements

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم وخاصة محبي الكرة الإسبانية، إنطلاق مواجهات كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، لذلك نعرض لكم مواعيد كأس السوبر الإسباني في التقرير التالي.

 

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قد أعلن عن مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني، والمقرر إقامتها على الأراضي السعودية خلال شهر يناير الجاري، حيث تقام في الفترة من 8 يناير وحتى 12 من الشهر ذاته.

 

وتعد هذه النسخة الأولى في نظامها الجديد، حيث يشارك 4 أندية، وهم برشلونة "بطل الدوري الإسباني"، وفالنسيا "بطل كأس ملك أسبانيا"، وأتلتيكو مدريد، وصيف الدوري، وريال مدريد ثالث الدوري.

 

مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع نظيره فالنسيا، يوم 8 يناير الجاري، في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءا بتوقيت تونس، والسابعة مساءا بتوقيت جرينتش.

 

بينما يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، يوم 9 يناير الجاري، في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءا بتوقيت تونس، والسابعة مساءا بتوقيت جرينتش.

 

ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية بين الفائز من المباراتين، يوم 12 يناير الجاري، في تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرةن والتاسعة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات، والسابعة مساءا بتوقيت تونس، والسادسة مساءا بتوقيت جرينتش.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد رياضة السوبر الاسباني الاخبار الرياضية اخبار الرياضة إسبان

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ حوالي 16 ساعة

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ حوالي 17 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول تعليق لمصر على مقتل قاسم سليماني بالعراق

منذ ساعة و 18 دقيقة

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة

عقبة وحيدة أمام الأهلي لحسم صفقة إليكي

منذ ساعة و 21 دقيقة

مران الأهلي| تعنيف فايلر ضد قفشة وغياب صالح جمعة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

خبر سار في الأهلي قبل مواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 5 ساعات

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ حوالي 19 ساعة

أسطورة ليفربول يطلب ضم بلدوزر الزمالك الجديد

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ حوالي 6 ساعات

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

09:34 م

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

09:40 م

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

09:56 م

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

01:06 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status