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احمي نفسك من التحرش.. نصائح هامة لتجنب مصير فتاة المنصورة

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:07 م
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فتاة المنصورة
فتاة المنصورة
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 تفاجأ المصريون، مع الاحتفال بليلة رأس السنة 2020، بحادثة فتاة المنصورة التي تم تداولها على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال فيديوهات وثقت واقعة تحرش مجموعة من الشباب بفتاة وتمزيق ملابسها.

فيديوهات فتاة المنصورة

تداول مجموعة من النشطاء، فيديوهات وصورًا منسوبة إلى فتاة المنصور وهي تصرخ وسط عشرات الشباب، من تحرشوا بها، وبدت في حالة ذعر شديدة، ممزقة الملابس، ووسط ازدحام شديد، في احتفالية رأس السنة 2020.

فيديوهات فتاة المنصورة أدانها الجميع

وأدان المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا، ما تعرضت له فتاة المنصورة، وهو ما أظهرته صور وفيديوهات تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا عبر "فيس بوك" و"تويتر".

وحرصًا من بوابة الفجر، على تجنب حدوث ذلك، نقدم لقرائنا بعض النصائح:

أولًا: توثيق واقعة التحرش

عند التعرض لموقف مشابه لما حدث لـ "فتاة المنصورة"، وقبل أن تتطور الأمور، عليكي بتوثيق الواقعة من خلال تصويرها بهاتفك.

ثانيًا: إخبار المتحرشين بأنكي تصورين

يخاف الكثيرون من فكرة التصوير، ويعلم المتحرش جيدًا أن تصويره يعني آدانته، وهو ما يدفعه للرجوع والعدول، عن هذا الجرم؛ خوفًا من العقاب.

ثالثًا: احتمي بأي "منزل" أو شقة أو محل

في حال كنتي بالشراع وتعرضتي لتحرش لفظي، فلا تدعي الأمور تزيد سوءً، عليكي اللجوء والاحتماء لدى أي "منزل" أو شقة أو محل تجاري ولا تخرجين منه إلا بعد استدعاء الشرطة، أو التأكد من رحيل المتحرشين.

رابعًا: إثبات الواقعة رسميًا

توجهي إلى أقرب "قسم شرطي"؛ لتحرير محضر وإثبات الواقعة، ولا تنسي أخذ رقم المحضر، وأرفقي ما قمتي بتصويره لمطاردة الجناة.

خامسًا: تواصلي مع المجلس القومي للمرأة والجمعيات الحقوقية الرسمية

توجهي لأقرب مكتب أو قومي بالاتصال على 15115 وأرقام 01007525600 - 01099299191، وسيقومون بعمل اللازم.

سادسًا: تجنبي الأماكن المزدحمة إن كنتي ترتدين ملابس ضيقة ومكشوفة

هناك بعض الشباب لا يملكون أخلاقًا، وبمجرد مشاهدة فتاة تسير بزي مكشوف ومع الزحام، قد لا تحمد العواقب.

سابعاً: لا تتنازلي عن حقوقك

لابد وأن يأخذ كل شخص حقه، وكل مجرم جزاء عقوبته، "فمن أمن العقاب، أساء الأدب"، واعلمي أن تنازلك عن حقك هو جرم في حق المجتمع؛ لأنه سيساعد على انتشار هذه الظاهرة.


 
 

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