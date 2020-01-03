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مباريات هامة لدمياط ورأس البر وبورتو وأبو صوير والشهداء بالقسم الثالث

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:07 م
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بوابة الفجر
شيماء أمين
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تقام السبت، ستة لقاءات في إطار الجولة الثالثة عشر والاخيرة للدور الأول، من دوري القسم الثالث (المجموعة السابعة) وتم تأجيل لقاء بورفؤاد أمام كهرباء الإسماعيلية الي الاحد لانشغال الملعب بلقاء المريخ وبتروجيت بالقسم الثاني.

مباريات السبت

1- دمياط مع النوبة

يستضيف فريق دمياط نظيرة، فريق النوبة بملعب المدينة الشبابية بدمياط، ويدخل أصحاب الملعب، اللقاء برصيد 15 نقطة في المركز الثامن حيث خاض 12 لقاء، فاز في 4 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في 5 مباريات، أحرز لاعبيه 12 هدف وسكنت شباكه 13 هدف، بينما يدخل النوبة اللقاء برصيد 25 نقطة في المركز الثالث، من 12 مباراة فوز في 8 مباريات، وتعادل في لقاء وحيد، وخسرة 3 مباريات، وسكنت شباكه 6 اهداف وأحرز 16 هدف.

2- السماد مع رأس البر

يحل فريق رأس البر ضيفا علي فريق سماد السويس، ويدخل السماد اللقاء برصيد 19 نقطة، في المركز الخامس، من 12 مباراة، حقق خلالهم الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 4 مباريات وخسارة 3 مباريات، عليه 8 أهداف، وسجل 12 هدف.

بينما يدخل رأس البر اللقاء برصيد 10 نقاط، في المركز الحادي عشر، من 12 لقاء، حقق خلالهم فوزين، و4 مباريات وتلقى 6 هزائم، وعليه 19 هدف وأحرز 9 أهداف.

3- بورتو مع البلدية

يلعب فريق بورتو متصدر الترتيب، مع فريق بلدية الاسماعيلية علي ملعب السويس، ويدخل بورتو اللقاء برصيد 32 نقطة من 12 لقاء يتصدر بيهم جدول ترتيب إذ حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في مبارتان ولم يتلقي أي هزيمة، سكنت شباكه 5 اهداف واحرز لاعبيه 27 هدف.

وفي المقابل، يحتل البلدية المركز التاسع برصيد 13 نقطة من 12 مباراة حقق خلالهم 3 إنتصارات، وتعادل في 4 مباريات وتلقى 5 هزئم، وسجل 9 أهداف، وعليه 15 هدف.

4- أبو شحاته يستضيف أبو صوير

يحل فريق مركز شباب أبو صوير ضيفا علي فريق مركز شباب أبو شحاته، الذي يملك 7 نقاط في المركز الثالث عشر، حيث لعب 12 لقاء ، لم يحقق الفوز سوى في مبارتان، وتعادل في أخرى، وخسرة في 9 مباريات سكنت شباكه 18 هدف واحرز لاعبيه 9 اهداف

ويدخل ابو صوير اللقاء برصيد 11 نقطة في المركز العاشر من 12 لقاء من فوزين و5 هزائم و5 تعادلات أحرز لاعبيه 6 لاعبين و سكنت شباكه 13 هدف

5- غزل دمياط مع منشية الشهداء

يستضيف غزل دمياط منشية الشهداء علي ملعب الغزل يدخل منشية الشهداء اللقاء برصيد 18 نقطة في المركز السابع من 12 مباراة فوز في 4 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسارة في مباراتان سكنت شباكه 11 هدف واحرز لاعبيه 13 هدف بينما يدخل الغزل اللقاء برصيد 19 نقطة في المركز السادس من 5 مباريات فوز و 4 تعادلات و 3 هزائم سكنت شباكه 6 اهداف واحرز 8 اهداف

6- ميت الخولي مع غزل دمياط

يستضيف م ش ميت الخولي غزل السويس علي ملعب ميت الخولي ويدخل ميت الخولي اللقاء برصيد 9 نقاط في المركز الثاني عشر من 12 مباراة فاز في مباراتان وتعادل في 3 مباريات، وخسر في 7 مباريات، وسجل 6 أهداف، وعليه 23 هدف.


ويدخل غزل السويس اللقاء في المركز الأخير برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات و9 هزائم ولم يفوز في اي فوز، وسكنت شباكه 28 هدف، وسجل 10 أهداف.

مباراة الأحد

بينما يقام لقاء بورفؤاد وكهرباء الاسماعيلية الاحد علي ملعب المريخ ويدخل الكهرباء اللقاء في المركز الرابع برصيد 21 نقطة من 6 إنتصارات، و4 تعادلات، وتلقى هزيمتان، وسجل 25 هدف وعليه، 10 اهداف، بينما يدخل بورفؤاد اللقاء برصيد 27 نقطة، في المركز الثاني، وحقق 9 إنتصارات وعرض ل 3 هزائم ولم يتعادل حتى الآن، وأحرز 22 هدف، وعليه 9 أهداف.

ترتيب المجموعة السابعة

1- بورتو 32 نقطة
2- بورفؤاد 27 نقطة
3- النوبة 25 نقطة
4- الكهرباء 22 نقطة
5- السماد 19 نقطة
6- غزل دمياط 19 نقطة
7- الشهداء 18 نقطة
8- دمياط 15 نقطة
9- بلدية الإسماعيلية 13 نقطة
10- شباب أبو صوير 11 نقطة
11- رأس البر 10 نقاط
12- شباب ميت الخولي 9 نقاط
13- شباب أبو شحاته 7 نقاط
14- غزل السويس 3 نقاط.
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