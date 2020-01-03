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"أنا رجعت اشتغل على التوكتوك تاني".. مجدي شطة عن أزمته مع "الموسيقين"

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:22 م
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سعد نبيل
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أعرب نجم المهرجانات الشعبية، عن استيائه لقرار نقابه المهن الموسيقة، بمنع اقامة حفلات مؤدو المهرجانات، لافتًا إلى أن ما حدث داخل النقابة من حمو بيكا، مرفوض تمامًا، وانه يعمل على استخراج كارنيه عضوية نقابة المهن الموسيقية.


وأكد "شطة" من خلال مقطع فيديو طرحه، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتويب"، على أن مصدر رزقهم هو غناء المهرجانات وإحياء الافراح والمناسابات، قائلًا: "انا حالي واقف، وبعد مكنت مكهن التوكتوك بتاعي القديم، طلعته تاني وبقيت بشتغل عليه".



وتابع نجم المهرجانات الشعبية مجدي شطة، على انه سيتصدى لمن يتعرض للنقابه مرة آخرى، او يسيئ لنقيبها امير الغناء العربي هاني شاكر، واضاف اننا مع القانون، ولا يقبل تعدي القوانين التي وضعتها النقابة، متمنيًا النظرفي الامر مرة آخرى.
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الكلمات المفتاحية

نقابة المهن الموسيقية مجدي شطة الموسيقين

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