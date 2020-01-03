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بشرى تهنئ إلهام شاهين بمناسبة عيد ميلادها:"أحن وأطيب وأكرم الشخصيات النسائية المصرية"

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:10 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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تشارك الفنانة بشرى، أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


نشرت الفنانة المتألقة، مجموعة صور جديدة لها برفقة الفنانة إلهام شاهين تهنئها بمناسبة عيد ميلادها، على حسابها الشخصى، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها .


وعلقت "بشري" الصور :" happy birthday المجاملة و الجدعة مع الكل ..وأحن وأطيب وأكرم الشخصيات النسائية المصرية كل عام وأنتي بخير وصحة وسعادة ونجاح وراحة بال "ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .


إطلالة مميزة للفنانة بشرى في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

حيث تألقت الفنانة بشرى، فى حفل افتتاح مهرجان القاهره السينمائي الدولي،وخطفت انظار الحاضرين أثناء مرورها من على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستان أبيض مطرز بالفصوص الفضية، مكشوف الصدر، واعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها،ووضعت ميكب هادى وبسيط يتناسب معاها.
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الكلمات المفتاحية

بشرى إلهام شاهين

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