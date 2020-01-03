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زيدان يتحدث عن مواجهة خيتافي غدًا وموقف هازارد من كأس السوبر

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:20 م
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زيدان وهازارد
زيدان وهازارد
علي نبوي
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تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن مواجهة فريقه غدًا أمام مضيفه خيتافي في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا".


وقال في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"هناك مباريات يمكنك الحصول خلالها على فرص لكن لا تستغلها ، ولكن الشيء الأكثر أهمية هو العمل الذي تقوم به كل يوم . نحن هادئون وغداً لدينا مباراة وسنحاول التسجيل".

وأضاف :"خيتافي يمتلك مدرب بفريق جيد . هم يسيرون بشكل جيد".

وتابع :"الفوز بالليجا صعب جدًا ، لقد فزت به مره واحدة وكان ذلك في الجولة الاخيرة في ملقا".


وأشار :"الفشل هو عدم المحاولة، عليك أن تُقدم كل شيء لأن هناك فريق يفوز بالدوري وآخر يفوز بالأبطال .. ولكن هل هذا يعني أن الآخرون أغبياء ؟ حسنًا لا".


وأوضح :"هازارد لن يسافر إلى كأس السوبر الاسباني، سيكمل عملية تعافيه بشكل طبيعي، آمل أن نتمكن من رؤيته معنا بعد كأس السوبر".

وعن الصفقات التي من الممكن أن يتعاقد معها في يناير :"حتى يوم 31 يناير يمكن حدوث أي شيء، سنرى ذلك في هذه الأيام".

وأتم حديثه :"سأعتمد على الجميع . إنها طريقتي في التفكير . لدي فريق جيد والعديد من الخطط والموارد، سأستخدم ما لدي".
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هازارد زيدان وهازارد زيدان إسبان

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