إنجازت شركة "مياه سوهاج" خلال عام 2019





استعرض اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، الإنجازات والمشروعات التي قامت بها الشركة خلال عام 2019.





وقال بدري: "في مجال مياه الشرب، قامت الشركة بإحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه شرب خلال عام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 21.3 مليون جنيه، وتشغيل محطة معالجة الحديد والمنجنيز بقرية "المدمر" بمركز طما، بطاقة تصميمية (4آلاف م3/يوم)، لخدمة 22345 مواطنا بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه، وتشغيل محطة مياه "الكتكاتة" بمركز ساقلتة، بطاقة تصميمية (ألفى م3 /يوم)، وتخدم حوالي 11 ألف نسمة، بقرى (الكتكاتة – العوامية - نجع الزراعي - نجع الزمرات) بتكلفة إجمالية 6.5 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من مشروعات مياه الشرب الممولة بقرض من البنك الدولي للتنمية المحلية، وتقدر بحوالي 50.2 مليون جنيه، حيث تم توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة خلال 2019 بأطوال 127 كم، بقيمة 16.3 مليون جنيه، لتصل نسبة تغطية خدمة مياه الشرب المستهدفة بالمحافظة إلى 100%، مضيفاً أنه جار حالياً تنفيذ خط طرد مياه من محطة "الجوازات" بطول 1.5 كم بقيمة 5.6 مليون، وجارٍ تنفيذ عدد 2 بئر بمحطة مياه "سعد السعود"، وجارٍ تنفيذ خط طرد بطول 4 كم لتغذية المنطقة الصناعية بغرب جرجا، بقيمة 19.5 مليون جنيه، كما يجري تنفيذ خط طرد مياه قطر 16 بوصة لمحطتي مياه "الحواويش 3 ، 4" بقيمة 8.8 مليون جنيه".





وأضاف رئيس الشركة أن المعمل المركزي لمياه الشرب بالشركة حصل على شهادة الاعتماد الدولية "الأيزو" رقم (17025) للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد إجراء هيئة "الإيجاك" الاختبارات اللازمة لاعتماد 59 عنصراً، للتأكد من جودة المياه المنتجة بمحطات وشبكات مياه الشرب، وحصلت محطة مياه الشرب السطحية بـ"نيدة"، ومحطة مياه المنشاة السطحية المرشحة على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة TSM""، وتم تجديد منح الشهادة لمحطة تنقية مياه الشرب بـ"بلصفورة"، ومحطة مياه الشرب السطحية بـ"المراغة".





وفى مجال الصرف الصحي، قال اللواء مهندس محمد بدري محمد: قامت الشركة بإحلال وتجديد شبكات ومحطات للصرف الصحي خلال 2019 بقيمة 21.7 مليون جنيه، وتشغيل مشروعات صرف صحى بمركز البلينا بقرى (السمطا – الحلافي – الغنيمية - نجع راجح - نجع أحمد عبدالسميع)، لتخدم نحو 20398 نسمة، بقيمة 91 مليون جنيه، تشمل شبكات انحدار بأطوال26 كم، وخطوط طرد بأطوال 11.5 كم، و3 محطات رفع، و 3976 وصلة منزلية، وتشغيل مشروعات صرف صحى مركز طما بقرى (أم دومة - الحلاقي) لتخدم 11142نسمة، بقيمة 53.5 مليون جنيه، تشمل شبكات انحدار بأطوال 12 كم وخطوط طرد بأطوال 8.7 كم، ومحطتي رفع، و1545 وصلة منزلية، وتشغيل مشروعات صرف صحى مركز جرجا بقريتي (كويز ، مقلد)، لتخدم 3969 نسمة، بقيمة 28.5 مليون جنيه، تشمل شبكات انحدار بأطوال 7 كم، وخطوط طرد بأطوال 3.6 كم، ومحطتي رفع، و 537 وصلة منزلية، ومشروع صرف صحى قرية "سلامون" بمركز طما ليخدم 22101 نسمة بقيمة 50 مليون جنيه، ويشمل شبكات انحدار بأطوال 11 كم، وخطوط طرد بأطوال 2 كم و2885وصلة منزلية، وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع صرف صحى قرية "الصلعا" بمركز سوهاج، ليخدم 6000 نسمة، بقيمة 17.7 مليون جنيه، ويشمل المحطة الرئيسية، وخطي الطرد والانحدار بأطوال 1000متر، كما تم استلام وتشغيل محطة رافع صرف صحى رقم 1 بمركز المراغة لتخدم 29400 نسمة بمدينة المراغة، بقيمتها 14.2 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من خط طرد وأعمال كهروميكانك بمشروع صرف صحى قريتي "القراقرة ، القيصان" بقيمة 4.4 مليون جنيه.





وأشار بدري إلى أنه تم توقيع اتفاق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتنفيذ مشروعات صرف صحى في قرى (الشوكا – الحما - جزيرة طما)، والمقرر البدء في تنفيذها يناير 2020، وتشمل تنفيذ محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد ووصلات منزلية، بالإضافة إلى تجديد الشهادة العالمية الإدارة الفنية المستدامة "TSM" لمحطة معالجة صرف صحى جرجا، وإتاحة مبلغ 58 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع مراكز محافظة سوهاج.





وفيما يتعلق بخدمة العملاء، ذكر رئيس الشركة، أن عدد المشتركين الجدد خلال هذا العام 17077 مشترك بخدمة مياه الشرب، و 15428 مشترك بخدمة الصرف الصحى، وتم فحص 5908 عدادات ومعايرة 3764 عدادا للمواطنين، وتركيب 3245 عدادا مسبوقة الدفع.





وفي مجال حل شكاوى المواطنين أضاف البدري: استقبلت الشركة خلال هذا العام 119205 شكوى عبر الخط الساخن لتلقى شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي من خلال خدمة "الواتس أب" على الرقم 01207125125، بالإضافة إلى الاتصالات على الرقمين 125، و 0931250000، وموقع الشركة على الإنترنت، وتنوعت تلك الشكاوى ما بين كسر ماسورة وانقطاع وضعف وتغير في مواصفات المياه، وكسر بوش حريق، وكذا شكاوى كسر وطفح صرف صحى، وطلب سيارة كسح وسرقة غطاء بالوعة وشكاوى محاسبية.





وفى مجال نشر الوعى المائي، أشار بدرى، إلى أنه تم توعية اكثر من 100 ألف مواطن من خلال عقد ندوات توعوية لرجال الدين الإسلامي والمسيحي وقادة الرأي بالقرى، والقوافل المائية للمواطنين في جميع قرى ونجوع المحافظة، ورحلات تعريفية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وأنشطة توعوية لطلاب المدارس، واستطلاعات رأي المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وورش سباكة خفيفة للسيدات لتعليمهم كيفية إصلاح الأدوات المنزلية، وحملات لتوعية المواطنين حيث شملت هذه الأنشطة عدة رسائل، منها أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وأضرار القيسونات على الخزانات الجوفية للمياه، ومخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر على الصحة العامة، وأهمية دفع الفواتير لاستمرار قيام الشركة في تأدية مهامها.



