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خبيرة أبراج لـ عمرو دياب: خذ حذرك من بداية يوليو 2020 (فيديو)

الجمعة 03/يناير/2020 - 12:11 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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كشفت الدكتورة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج عن توقعاتها للمطرب عمرو دياب خلال عام 2020.

وأوضحت "فؤاد"، خلال حوارها مع برنامج حديث المساء" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الخميس، أن المطرب عمرو دياب هو نجم النجوم، وهو عاطفي وحساس ورومانسي، ورقمه هو رقم النجوم 11، مشيرة إلى أن رقمه يعكس أنه مخنوق من الإعلام والمصورين وملاحقتهم لحياته الخاصة، مناشدة الإعلاميين بالابتعاد عن الهضبة عمرو دياب.

وتابعت خبيرة الأبراج، أن هذا العام سيكون جيد جدًا لعمرو دياب في كثير من الأوقات، وعليه أن يأخذ حذره ولا يتسرع في التوقعات والعقود اعتبارًا من بداية يوليو، وأن يأخذ باله من حقوقه.
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