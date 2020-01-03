خبيرة أبراج لـ عمرو دياب: خذ حذرك من بداية يوليو 2020 (فيديو)

كشفت الدكتورة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج عن توقعاتها للمطرب عمرو دياب خلال عام 2020.





وأوضحت "فؤاد"، خلال حوارها مع برنامج حديث المساء" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الخميس، أن المطرب عمرو دياب هو نجم النجوم، وهو عاطفي وحساس ورومانسي، ورقمه هو رقم النجوم 11، مشيرة إلى أن رقمه يعكس أنه مخنوق من الإعلام والمصورين وملاحقتهم لحياته الخاصة، مناشدة الإعلاميين بالابتعاد عن الهضبة عمرو دياب.



