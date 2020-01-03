Advertisements
Advertisements
Advertisements

الغندور يهدد بالاستقالة من منصبه بسبب تصريحات مرتضى منصور

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:31 ص
Advertisements
جمال الغندور
جمال الغندور
محمد الصو
Advertisements
شهدت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، غضبًا شديدًا عقب تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والمطالبة بتحكيم أجنبي لإدارة مبارياته بالفترة المقبلة.

وسجل الغندور، اعتراضه الشديد لدى عمرو الجنايني، بسبب تصريحات رئيس الزمالك، رافضًا فكرة دخول التحكيم الأجنبي إلا في مباريات القمة، مؤكدًا أنه هناك قاعدة تحكيمية في مصر، ولا يمكن التشكيك في ذممهم أو التقليل من قدراتهم الفنية.

وأكد الغندور خلال حديثة مع الجنايني، أنه في حال دخول أي حكم أجنبي لأي مباراة بالدوري المصري سوى لقاء القمة، سيقوم بإعلان استقالته فورًا.

وكان مرتضى منصور، اعترض على القرارات التحكيمية للحكم طارق سامي والذي أدار مباراة الفريق أمس الخميس ضد أسوان، على ملعب القاهرة الدولي وفاز بها الفارس الأبيض بهدفين دون رد، لحساب الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

جمال الغندور

أخبار تهمك

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ حوالي 12 ساعة

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ ساعة الا ربع

بعد واقعة الأهلي الشهيرة.. عبد الله السعيد يطعن الزمالك من جديد

منذ حوالي 17 ساعة

الصفقة التي ستهز مصر.. الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ حوالي 12 ساعة

خبر سار لريال مدريد قبل موقعة خيتافي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل مخطط الزمالك لخطف نجم الأهلي الصيف المقبل

منذ ساعتين و 32 دقيقة

كورة HD مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر liverpool تابع لايف مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد kora on line كورة ستار

منذ حوالي 15 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 13 ساعة

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 15 ساعة

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 15 ساعة

أزمة جديدة في الزمالك بطلها فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

الحكام يهددون بمقاطعة مباريات الدوري المصري

مرتضى منصور يهدد رئيس لجنة الحكام الجديد بالحبس

أول تعليق من مرتضي منصور على تأجيل القمة

مرتضي منصور : الزمالك لم يطالب بتأجيل القمة.. وهذا الدليل

جمال الغندور يكشف سبب تطور أداء الحكام في الدوري.. ويؤكد لا توجد أخطاء

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

09:34 م

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

09:40 م

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

09:56 م

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

09:54 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status