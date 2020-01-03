شاهد.. قرار جديد من إليسا بشأن إعتزالها الغناء.. أعرف التفاصيل

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، مساء أمس الخميس، تراجعها عن قرار إعتزالها الغناء، وذلك خلال حفلها الذي أقيم بالكويت أمس، وسط حضور جماهيري ضخم.









وكانت إليسا قد أعلنت منذ عدة أشهر إعتزالها الفن والغناء بعد طرح ألبومها المقبل وأنه سيكون الألبوم الأخير في مسيرتها الفنية، مما جعل كثير من محبيها يتعاطفون معها وأصبحت تريند مواقع التواصل الإجتماعي في ذلك الوقت، وساندها كثير من الفنانين في هذا القرار معلنين دعمهم الكامل لها.













وكانت قد شاركت المطربة اللبنانية إليسا، جمهورها بمقطع فيديو لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وظهرت إليسا، وهي في صالة التحرير مجلة "النهار"اللبنانية" وهي تضيف اللمسات النهائية قبل طرح العدد الجديد منها وكان يطغوا على إليسا الحزن في الفيديو.



وعلقت "إليسا" على صورتها قائلة: "في العدد الخاص من "النهار" الذي نطلقه قريباً، القصص التي قررتم مشاركتها معنا مؤثرة، ملهمة، محفّزة وحقيقية #نقطة_ضو.

وشاركت إليسا، من قبل هذه التجربة، كرئيسة تحرير لحدى المجلات اللبنانية وهي مجلة "جمالك" حيث عملت كرئيس تحرير لها









يذكر أن آخر ألبومات إليسا الفنية، البوم "إلى كل اللي بيحبوني"، والذي أعلنت من خلاله تعافيها من مرض سرطان الثدي من خلال كليب الأغنية.