Advertisements
Advertisements
Advertisements

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:54 ص
Advertisements
الدكتور نبيل علي
الدكتور نبيل علي
Advertisements
تصدر نبيل علي  Nabil ali mohamed "ترند" جوجل، بعدما احتفل محرك البحث الأشهر به، اليوم الجمعة 3/1/2020، بعدي ميلاده الـ82.

سبب الاحتفال بـ " نبيل علي Nabil ali mohamed"

وبحث الكثيرون عن نبيل علي Nabil ali mohamed ليعرفوا ما هو سبب احتفاء جوجل بعيد ميلاده، ونتيجة للبحث المتزايد والطلب عى اسمه، تصدر مؤشر البحث.

ذكرى ميلاده

يحتفل الدكتور نبيل علي Nabil ali mohamed بالذكرى الـ82 لميلاده، واحتفل جوجل به؛ لأنه أحد رواد علم اللغويات الحاسوبية والذى يوافق اليوم 3 يناير، يوم ميلاده.

ابتكارات نبيل علي Nabil ali mohamed

ساهمت ابتكارات الدكتور نبيل علي Nabil ali mohamed فى مجال اللغويات الحاسوبية، من إنشاء برامج مكنت أجهزة الكمبيوتر من التعامل مع اللغة العربية بشكل رقمى، حيث غير جوجل من واجهتها الرئيسية بصورته. 

الميلاد والنشأة
 
ولد الدكتور نبيل علي Nabil ali mohamed بالقاهرة فى الـ3 من يناير عام 1938، وعُرف أنه كان مهتمًا بالفن فى سن مبكرة.

حصوله على الدكتوراه

وحصل نبيل علي Nabil ali mohamed على درجة الدكتوراه فى هندسة الطيران من جامعة القاهرة، وأمضى أكثر من 20 عامًا يعمل مهندسًا فى العديد من شركات الكمبيوتر والإلكترونيات فى جميع أنحاء العالم.

إنجازاته

وذكر محرك البحث الشهير "جوجل" عبر مدونته، أن الدكتور نبيل علي Nabil ali mohamed، استطاع رقمنة اللغة العربية بقواعدها اللغوية المعقدة، وكانت وسيلة لربط الناطقين بها فى العالم.

جوائز حصدها

وأضافت: "الدكتور نبيل علي Nabil ali mohamed خلال حياته المهنية ، نشر عددًا من الأوراق والكتب والتقارير الفنية لدعم التطورات التي كان يقوم بها في مجال اللغويات الحاسوبية، وحاز على العديد من الجوائز، منها جائزة الملك فيصل، في عام 2012؛ تقديراً لإسهاماته الرائدة في اللغة العربية وآدابها.

أول نظام للحجز الآلي بالمنطقة

عُين الدكتور نبيل علي Nabil ali mohamed مديراً لمعالجة المعلومات فى شركة مصر للطيران، وأنشأ أول نظام للحجز الآلي في المنطقة العربية بها، وتولى بعد ذلك عدداً من المناصب العليا في مجال المعالجات الحاسوبية داخل مصر وخارجها.

أول محرك بحثي باللغة العربية

أدار نبيل علي Nabil ali mohamed مشروع إطلاق "برنامج صخر"، وكان مديراً لمشروع المعونة الأمريكية لإقامة الشبكة العلمية والتكنولوجية في القاهرة، وصمم أول محرك بحثى للغة العربية على أساس صرفي، وأول قاعدة بيانات معجمية للغة العربية، وأول برنامج للقرآن الكريم.

محاضر بالجامعات

حاضر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة لفترة، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وكان باحثاً زائراً في "قسم اللسانيات" في جامعة كاليفورنيا بلوس إنجلوس سنة ١٤٠٦.

كتب ومؤلفات

نال نبيل علي Nabil ali mohamed عددًا من الجوائز، منها جائزة " الإبداع في تقنية المعلومات " من مؤسسة الفكر العربي عام 2007 ، وجائزة أفضل كتاب ثقافي في مجال " تَحدِّيات عصر المعلومات " من الهيئة العامة للكتاب بوزارة الثقافة المصرية عام 2003، وجائزة أحسن كتاب في مجال الدراسات المستقبلية من الهيئة العامة للكتاب بوزارة الثقافة المصرية عام 1994.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نبيل علي الدكتور نبيل علي Nabil ali mohamed

أخبار تهمك

كورة HD مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر liverpool تابع لايف مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد kora on line كورة ستار

منذ حوالي 13 ساعة

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 12 ساعة

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يثير رعب جوارديولا قبل موقعة دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

منذ حوالي 13 ساعة

الصفقة التي ستهز مصر.. الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل مخطط الزمالك لخطف نجم الأهلي الصيف المقبل

منذ ساعة

أزمة جديدة في الزمالك بطلها فرجاني ساسي

منذ ساعة و نصف

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ حوالي 10 ساعة

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 13 ساعة

خبر سار لريال مدريد قبل موقعة خيتافي

منذ 35 دقيقة

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ حوالي 19 ساعة

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ حوالي 11 ساعة

بعد واقعة الأهلي الشهيرة.. عبد الله السعيد يطعن الزمالك من جديد

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاده الـ20.. "جوجل" يشكر مستخدميه بجميع اللغات ما عدا هذه اللغة!

مركز الملك عبدالله لخدمة اللغة العربية يشارك في "لقاء اليونسكو"

"استخدام الذخائر اللغوية في تدريس اللغات الأجنبية".. ورشة عمل بألسن عين شمس

وسيم السيسي: إضافة اللغة القبطية إلى محرك البحث جوجل مهم جدًا

بعد الموافقة على إنشائها.. دليلك للتقديم في كلية الحاسبات وعلوم البيانات بالإسكندرية

١٦ مارس .. منتدى "الأدب واللغة والترجمة" بألسن عين شمس

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:34 م

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

09:40 م

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

09:56 م

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

09:54 م

خبر سار لريال مدريد قبل موقعة خيتافي

10:18 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status