Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الحديد اليوم الجمعة 3-1-2020

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:30 ص
Advertisements
اسعار الحديد اليوم
اسعار الحديد اليوم
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أسعار الحديد اليوم 

تشهد أسعار الحديد حالة من الهدوء الحذر في أول تعاملات العام الجديد اليوم الخميس، مع استمرار حالة الركود مع توقع العملاء تراجع سعر طن الحديد مطلع يناير المقبل، وسبق أن ارتفعت أسعار الحديد خلال الشهر الماضي بقيادة شركة عز للصلب سعر طن حديد عز 10600 جنيه، وأعلنت شركة حديد المصريين رفع الأسعار بنحو 200 جنيه اليوم، من جانب أخر أعلنت تخفيض مجموعة بشاي للصلب عن سعر تسليم أرض المصنع ليسجل سعر طن الحديد 10300 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة ويباع في الأسواق بنحو 10 ألاف و500 جنيهًا،  وسبق أن ارتفع سعر حديد المصرين بنحو 100 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وارتفع سعر حديد الجارحي بنحو 400 جنيه.


سعر حديد عز اليوم الجمعة

تراوح سعر حديد عز  ما بين 10600 و 10650 جنيهًا للأطوال، وسجل سعر اللفائف 10100 جنيهًا تسليم أرض المصنع، يبيع التجار المخزون القديم بسعر ما قبل الزيادة.


أسعار الحديد اليوم فى الأسواق 

سعر حديد عز اليوم 10600 جنيهًا

سعر حديد المصريين 10300 جنيه للطن


سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن


سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن 


سعر حديد بشاي 10 آلاف و500 جنيه للطن


سعر حديد المراكبي 10 آلاف للطن


سعر حديد سرحان  10 آلاف و100 جنيه للطن


سعر حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن


سعر حديد الجارحي اليوم 10 ألاف و 100 جنيه للطن


سعر حديد السويس 10 ألاف و200 جنيه للطن

سعر حديد عنتر 10 ألاف جنيه للطن

سعر حديد مصر ستيل 10 ألاف جنيه للطن


أسعار الحديد اليوم للقطاعي

حديد العتال 10 ألاف جنيهًا للطن

حديد عز ما بين 10600 و 10650 جنيهًا للطن

حديد الجارحي 10250 و10300 جنيهًا للطن

الحديد الاستثماري 10050 جنيهًا للطن
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طن الحديد طن الاسمنت سعر طن الحديد سعر طن الاسمنت سعر الحديد في مصر سعر الحديد سعر الاسمنت في مصر سعر الاسمنت الحديد والاسمنت اسعار الحديد اليوم اسعار الحديد اسعار الاسمنت اليوم اسعار الاسمنت

أخبار تهمك

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

منذ حوالي 13 ساعة

خبر سار لريال مدريد قبل موقعة خيتافي

منذ 35 دقيقة

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ ساعة

أزمة جديدة في الزمالك بطلها فرجاني ساسي

منذ ساعة و نصف

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ حوالي 10 ساعة

تفاصيل مخطط الزمالك لخطف نجم الأهلي الصيف المقبل

منذ ساعة

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يثير رعب جوارديولا قبل موقعة دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

الصفقة التي ستهز مصر.. الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 13 ساعة

بعد واقعة الأهلي الشهيرة.. عبد الله السعيد يطعن الزمالك من جديد

منذ حوالي 16 ساعة

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ حوالي 11 ساعة

كورة HD مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر liverpool تابع لايف مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد kora on line كورة ستار

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الحديد اليوم الجمعة 29-11-2019.. وسعر حديد عز يباع بأكثر من سعر

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 18-12-2019.. وسعر طن حديد عز 10650 جنيه

أسعار الحديد اليوم الخميس 19-12-2019

أسعار الحديد اليوم الجمعة 20-12-2019

أسعار الحديد اليوم الأحد 22-12-2019

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 25-12-2019

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:34 م

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

09:40 م

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

09:56 م

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

09:54 م

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

12:50 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status