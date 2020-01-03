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أخطر رجال إيران.. من هو قاسم سليماني الذي اغتالته أمريكا؟

الجمعة 03/يناير/2020 - 06:46 ص
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قاسم سليماني
قاسم سليماني
الفجر
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤوليتها عن مقتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية بيانا، قالت فيه: بتوجيه من الرئيس، اتخذ الجيش الأمريكي عملًا دفاعيًّا حاسمًا، لحماية الأمريكيين في الخارج عبر قتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف كمنظمة إرهابية بالولايات المتحدة الأمريكية."

أول رد فعل من الحرس الثوري
في أول رد فعل من الحرس الثوري الإيراني، أكد أن الولايات المتحدة تتحمل تبعيات الاغتيال، متوعدًا بـ"انتقام عنيف"، للرجل الذي يُلقب بـ"أقوى مسؤول أمني في الشرق الأوسط"، فمن هو قاسم سليماني؟

من منظمة المياه إلى الحرس الثوري
ولد قاسم سليماني، في 11 مارس عام 1955، في قرية قَنات مَلِك من توابع مدينة رابر بمحافظة كرمان في إيران، وفي بداية حياته عمل في منظمة المياه، ولكن بعد نجاح الثورة الإسلامية انضم إلى الحرس الثوري الإيراني.

شارك سليماني في العديد من الحروب والنزاعات التي خاضتها إيران، وأهمها الحرب الإيرانية العراقية مع الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، ووصل إلى رتبة عقيد في الحرس الثوري، ولكن في عام 2011، تم ترقيته إلى رتبة لواء.

أخطر أدوار سليماني
أخطر أدوار "سليماني"، كانت بعد توليه قيادة "فيلق القدس"، خلفًا لـ"أحمد وحيدي"، حيث أن هذه الفرقة عملها خارج الحدود وليس داخل حدود بلاده، الأمر الذي ترتب عليه وضعه على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية، كما لٌقب أيضا بـ"أقوى مسؤول أمني في الشرق الأوسط".

امتدت يد سليماني إلى العبث بالعديد من البلدان المجاورة لإيران، حيث انتهج طريق دعم المجموعات الأيديولوجية في هذه البلاد، وقدم مساعدات عسكرية للشيعة والجماعات الكردية المناهضة لصدام في العراق وحزب الله في لبنان وحركة حماس في الأراضى الفلسطينية، بالإضافة لدعم الحوثيين في اليمن.

نهاية أقوى رجال إيران
قُتل قاسم سليماني يوم الجمعة 3 يناير 2020 برفقة أبو مهدي المهندس وذلك في ضربة جوية أمريكية لموكبهم قرب مطار بغداد.
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