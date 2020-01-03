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ميلنر: هندرسون لاعب استثنائي

الجمعة 03/يناير/2020 - 06:38 ص
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ميلنر وهندرسون
ميلنر وهندرسون
الفجر الرياضي
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قال جيمس ميلنر، لاعب ليفربول الإنجليزي، إن زميله جوردن هندرسون، لا يحصل على الإشادة التي يستحقها.

وعلق ميلنر على أداء القائد هندرسون الرائع في مباراة ليفربول أمام شيفليد والذي فاز بفضله بجائزة أفضل لاعب في المباراة باختيار جماهير الريدز.

وأكد ميلنر في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "هندرسون لاعب استثنائي، وأرى أنه لا يحصل على الإشادة التي يستحقها".

وتابع ميلنر حديثه : "هندرسون يتمتع بعقلية ممتازة ولديه إمكانيات هائلة، وجميعنا نعرف ونرى ذلك جيدًا، إنه عنصر أساسي في هذا الفريق، ودائمًا ما يدفعنا إلى الأمام". 

وكان قد فاز ليفربول على شيفيلد بهدفين دون رد، وسجل له محمد صلاح وساديو ماني، ضمن منافسات الجولة 21 للبريمرليج.
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الكلمات المفتاحية

هندرسون ميلنر ليفربول شيفليد

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