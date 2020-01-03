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إيران تتوعد أمريكا في أول تعليق على اغتيال "سليماني"
الجمعة 03/يناير/2020 - 06:05 ص
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الفجر
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علق مستشار الرئيس الإيراني حسام الدين آشنا اليوم الجمعة، على اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، مشددًا على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدخل المنطقة في أخطر ظروفها، ومن يتجاوز الخطوط الحمراء لإيران عليه تحمل تبعات عمله.
وحسب "روسيا اليوم"، فمن المنتظر أن يعقد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بعد قليل اجتماعا طارئا، لدراسة الرد على اغتيال "سليماني".
كانت خلية الإعلام الأمني في الجيش العراقي، أعلنت عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد، أثناء استقبال ضيوف مهمين، فيما قالت مصادر إن الضيفين قتلا فى الهجوم لكنها أحجمت عن تحديد هويتهما.
وأكد الحرس الثوري الإيراني، مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بالحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في قصف استهدف موكبهما.
وأعلن البنتاجون الأمريكي، مسؤوليته مسئوليته عن عملية استهداف قائد فيلق القدس الإيراني، مشيرا إلى أن العملية تمت بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويعد "سليماني" من أخطر القادة العسكريين الإيرانيين والذي تتهمه الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الصراع في سوريا.
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