عاجل.. نشطاء يتداولون أول صورة لأشلاء قاسم سليماني بعد اغتياله

تداول عدد من النشطاء صور قالوا إنها لقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بالحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، بعد اغتيالهما في قصف استهدف موكبهما.





ونشر بعد النشطاء صورة لأشلاء جثة "سليماني"، مصحوبة بصورة أخرى له، كما نشرت الكاتبة الكويتية فجر السعيد، صورة قالت إنها لأشلاء أبو مهدي المهندس، القيادي بالحشد الشعبي.





هذا، ولم تتأكد "الفجر" من صحة هذه الصور.





وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون العراقي، قبل قليل، مقتل كلا من: قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بالحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في قصف استهدف موكبهما.





كشفت قناة العربية في خبر عاجل، عن مقتل كلا من: قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بالحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في قصف استهدف موكبهما.





كانت خلية الإعلام الأمني في الجيش العراقي، أعلنت في وقت سابق، عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد، أثناء استقبال ضيوف مهمين، فيما قالت مصادر إن أن الضيفين قتلا فى الهجوم لكنهما أحجما عن تحديد هويتهما.



