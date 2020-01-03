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بروسيا دورتموند مستعد للتخلي عن نجمه

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:16 ص
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بروسيا دورتموند
بروسيا دورتموند
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية ألمانية بأن بروسيا دورتموند مستعد للتخلي عن نجم الفريق باكو ألكاسير مؤكدا استعداد إدارة البلوجرانا لبيعه بعد انضمام النرويجي إيرلينج هالاندز في إطار الميركاتو الشتوي إلى أسود الفساتفاليا والذي يُتوقع أن يقلل مشاركات الإسباني مع دورتموند.

وأكد موقع سبورت 1 الألماني أن دورتموند اشترط الحصول على 40 مليون يورو على الأقل مقابل التخلي عن ألكاسير في الشهر الحالي.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن عى الرغم من تألق الكاسير مع الفريق في الموسم الماضي إلا أنه لا يشعر بالراحة في ألمانيا لا سيما مع صعوبة تعلمه اللغة الألمانية.

وأوضحت تقارير صحفية مؤخرًا أن أتلتيكو مدريد رغب في دعم صفوفه بألكاسير لينضم إلى كتيبة الروخيبلانكوس الهجومية بالإضافة إلى كلا من جواو فيليكس ودييجو كوستا وألفارو موراتا.

وذكر الموقع الفرنسي أن ألكاسير عانى من عدة إصابات هذا الموسم ليبتعد عن المشاركة بصفة أساسية مع دورتموند على الرغم من بدايته المميزة، حيث سجل 5 أهداف في أول 4 جولات في الدوري الألماني.
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