بعد فوز ليفربول ضد شيفيلد يونايتد .. تفاصيل عام اللاهزيمة لليفربول

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزاً جديداً يوم أمس 2 يناير، على حساب ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وكفل هدفا النجمين ساديو ماني ومحمد صلاح وصول ليفربول للنقطة 58 في صدارة جدول ترتيب الدوري

الإنجليزي الممتاز، بفارق 13 نقطة أمام ليستر سيتي الثاني، مع وجود مباراة مؤجلة للريدز ضد وست هام يونايتد.





وبفوز اليوم، وصل ليفربول لعام كامل ( 365 يوماً) في الدوري الإنجليزي دون تكبد هزيمة واحدة، وذلك منذ سقوط الفريق في ملعب الإتحاد أمام مانشستر سيتي يوم 3 يناير 2019.





ومنذ ذلك اليوم، خاض الفريق 37 مباراة في الدوري الإنجليزي، حقق الفوز في 32 منها، بينما تعادل في 5 مبارايات أخرى، ويلقي لكم "الفجرالرياضي" الضوء على مباريات ليفربول التي خاضها منذ هزيمته أمام السيتزنز في مطلع العام المنقضي.





موسم 2018/2019





12 يناير 2019 – فاز على برايتون بملعب أميريكان إكسبريس بهدف نظيف سجله محمد صلاح





19 يناير 2019 – تغلب على كريستال بالاس 4-3 بملعب أنفيلد، وسجل للريدز محمد صلاح هدفين، وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني.





30 يناير 2019 – تعادل بملعب أنفيلد مع ليستر سيتي 1-1، وسجل هدف ليفربول ساديو ماني.





4 فبراير 2019 – تعادل أمام وست هام يونايتد 1-1 بملعب ويمبلي، وسجل ساديو ماني هدف ليفربول الوحيد.





9 فبراير 2019 – سحق بورنموث بثلاثية نظيفة في أنفيلد، سجلها ساديو ماني وجورجينيو فينالدوم ومحمد صلاح.





24 فبراير 2019 – تعادل بدون أهداف مع مانشستر يونايتد بملعب أولد ترافورد.





27 فبراير 2019 – تغلب على واتفورد بخماسية نظيفة في أنفيلد، سجلها ساديو ماني هدفين وفيرجيل فان دايك هدفين وديفوك أوريجي هدفاً.





3 مارس 2019 – تعادل مع إيفرتون بدون أهداف في ملعب جوديسون بارك.





10 مارس 2019 – فاز على بيرنلي بملعب أنفيلد بنتيجة 4-2، حيث سجل لليفربول روبيرتو فيرمينو وساديو ماني بواقع هدفين لكل لاعب.





17 مارس 2019 – تغلب على فولهام 2-1 بملعب كرافين كوتديج – سجل هدفي ليفربول ساديو ماني وجيمس ميلنر.





31 مارس 2019 – فاز على توتنهام 2-1 وسجل هدفي الفريق روبيرتو فيرمينو وتوبي ألديرفيلرد لاعب توتنهام ضد مرماه.





5 أبريل 2019 – فازعلى ساوثهامبتون بنتيجة 3-1 بملعب سانت ماري، وسجل ثلاثية الريدز محمد صلاح ونابي كيتا وجوردان هيندرسون.





14 أبريل 2019 – فاز على تشيلسي 2-0 بملعب أنفيلد، وسجل الهدفين ساديو ماني ومحمد صلاح.





21 أبريل 2019 – تغلب على كارديف سيتي 2-0 بملعب كارديف، سجلهما جورجينيو فينالدوم وجيمس ميلنر.





26 أبريل 2019 – فاز بخماسية نظيفة على هيدرسفيلد تاون بملعب أنفيلد، سجلها نابي كيتا، وهدفين لكل من صلاح وماني.





4 مايو 2019 – فاز على نيوكاسل يونايتد 3-2 بملعب سان جيمس بارك، سجل أهداف ليفربول فان دايك ومحمد صلاح وديفوك أوريجي.





12 مايو 2019 – فاز على ولفرهامبتون واندررز في ملعب أفيلد بهدفين نظيفين سجلهما ساديو ماني، واختتم بذلك ليفربول مباريات موسم 2018/2019.





موسم 2019/2020





9 أغسطس 2019 – فاز على نوريتش سيتي 4-1 بملعب أنفيلد رود، سجلها جرانيت هانلي لاعب نوريتش سيتي ضد مرماه، ومحمد صلاح وفيرجيل فان دايك وديفوك أوريجي.





17 أغسطس 2019 – تغلب على ساوثهامبتون 2-1 بملعب سانت ماري، سجل هدفي ليفربول ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.





24أغسطس 2019 – فاز على أرسنال بملعب أنفيلد بنتيجة 3-1، سجل أهداف الريدز جويل ماتيب، ومحمد صلاح هدفين.





31 أغسطس 2019 – فاز على بيرنلي 3-0 بملعب تيرف مور، سجلها كريس وود لاعب بيرنلي ضد مرماه، وساديو ماني وفيرمينو.





14 سبتمبر 2019 – فاز على نيوكاسل 3-1 بملعب أنفيلد، سجل لليفربول ساديو ماني هدفين ومحمد صلاح.





22 سبتمبر 2019 – فاز على تشيلسي 2-1 بملعب ستامفورد بريدج، بأهداف ترينت ألكسندر أرنولد وفيرمينو.





28 سبتمبر – فاز ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بهدفنظيف بملعب برامول لين، سجله جورجينو فينالدوم.





5 أكتوبر 2019 – فاز على ليستر سيتي 2-1 بملعب أنفيلد، سجلها ساديو ماني وجيمس ميلنر.





20 أكتوبر 2019 – تعادل مع مانشستر يونايتد 1-1 بملعب أولد ترافورد، سجل هدف ليفربول آدم لالانا.





27 أكتوبر 2019 – فاز على توتنهام 2-1 بملعب أنفيلد، سجل هدفي ليفربول جوردان هيندرسون ومحمد صلاح.





2 نوفمبر 2019 – فاز على أستون فيلا 2-1 بملعب فيلا بارك، وسجل هدفي الريدز أندرو روبيرستون وساديو ماني.





10 نوفمبر 2019 – تغلب على مانشستر سيتي 3-1 بملعب أنفيلد، وسجل أهداف الريدز محمد صلاح وفابينيو وساديو ماني.





23 نوفمبر 2019 – فاز على كريستال بالاس 2-1 في ملعب سيلهريست بارك، سجل الهدفين ماني وفيرمينو.





30 نوفمبر 2019 – تغلب على برايتون 2-1 بملعب أنفيلد، سجل الهدفين فيرجيل فان دايك.





4 ديسمبر 2019 – سحق إيفرتون 5-2 بملعب أنفيلد، وسجل الأهداف أوريجي هدفين، وماني وشاكيري وفينالدوم.





7 ديسمبر 2019 – فاز على بورنموث 3-0 بملعب فيتاليتي، سجلها نابي كيتا وتشامبرلين ومحمد صلاح.

14 ديسمبر 2019 – فاز 2-0 على واتفورد بملعب أنفيلد، سجلها محمد صلاح.





26 ديسمبر 2019 – اكتسح ليستر سيتي بنتيجة 4-0 بملعب كينج باور، سجل الأهداف فيرمينو هدفين وجيمس ميلنر وأرنولد.





29 ديسمبر 2019 – فاز على ولفرهامبتون بهدف نظيف بملعب أنفيلد، سجله ساديو ماني.





2 يناير 2020 – فاز ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين بملعب أنفيلد، سجلهما ساديو ماني ومحمد صلاح.



