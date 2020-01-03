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مفاجأة.. مخرج قانوني يقرب نيمار من العودة لبرشلونة

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:35 ص
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نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا
عبد القادر عرابي
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يواصل النجم البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مساعيه للعودة مرة أخرى لفريقه السابق برشلونة، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة سبورت المقربة من الفريق الكتالوني، آخر مستجدات خطة نيمار للعودة مرة أخرى للنادي الكتالوني.

وأضافت سبورت، أن نيمار يسعى لدفع تعويض للنادي الباريسي، من أجل إجبار ناديه على التخلي عن خدماته.

وذكرت الصحيفة أن نيمار صاحب الـ 27 عاماً، لا يعد بفترة الحماية في ناديه باريس سان جيرمان، وبالتالي سيحدد الإتحاد الدولي "فيفا" مبلغاً تعويضياً يقوم بدفعه لإدارة فريقه.

ولم تقم الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني بكشف أي تفاصيل إضافية، بيد أن التكهنات تشير لمزيد من الإثارة في مسألة إنتقال نيمار فب المستقبل القريب.

وفشل نيمار في التأقلم مع باريس سان جيرمان، لا سيما بعد إجتذاب النجم الفرنسي كيليان مبابي للنجومية والشهرة من نيمار.

وفشل نيمار في إقناع إدارة فريقه في العودة لبرشلونة في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، بعد أن باءت جميع محاولاته ومحاولات برشلونة لضمة بالفشل.

وانتقل نيمار لصفوف برشلونة في صيف عام 2017 مقابل مبلغ 222 مليون يورو، هي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البلوجرانا.
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