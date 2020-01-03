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مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإسباني.. وموعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:26 ص
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مباراة ريال مدريد وبرشلونة
مباراة ريال مدريد وبرشلونة
محمد الصو
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يستعد الدوري الإسباني الممتاز، لافتتاح أولى مبارياته بالعام الجديد، عندما تنطلق مباريات الجولة التاسعة عشر، بداية من اليوم الجمعة، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.

ويحتل برشلونة الإسباني، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة من 18 مباراة، وبفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 37 نقطة.

ويرصد "الفجر الرياضي" أهم مباريات الجولة التاسعة عشر من خلال التقرير الآتي:-

"الجمعة"
-بلد الوليد يستضيف ليجانيس، في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

- أتليتك بلباو يحل ضيفًا على إشبيلية، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

"السبت"

- فالنسيا يواجه إيبار، في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

- خيتافي يستضيف ريال مدريد، في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

- أتليتكو مدريد يحل ضيفًا على ليفانتي، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

- إسبانيول يستقبل برشلونة، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

"الأحد"
-غرناطة يستضيف مايوركا، في الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة والثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصرًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

-ريال سوسيداد يواجه فياريال، في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

- ألافيس يلتقي ريال بيتيس، في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

- سلتا فيجو يواجه أوساسونا، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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