عاجل.. أول تعليق من إسعاد يونس على نجاحها في حل الأزمة بين نصر محروس وبهاء سلطان





عبرت الفنانة إسعاد يونس، عن سعادتها الشديدة، باستجابة المنتج نصر محروس لمبادرتها في العام الجديد، لانهاء الخلاف بينه وبين المطرب بهاء سلطان.





وكتبت عبر حسابه: "هو ده العشم يا نصر، كتر خيرك يا حبيبي وأخويا وعشرة السنين، كل لحظة وإنت طيب و ٢٠٢٠ تكون سنة سعد عليك يارب".





كان نصر محروس، رد من جانبه على مبادرة الفنانة إسعاد يونس بحل الأزمة التي نشبت بينه وبين المطرب بهاء سلطان، حيث عبر حسابه على إنستجرام: "نداء مدام إسعاد يونس ليّه في برنامج صاحبة السعادة فوق راسي، واعتز بيه جدًا، لأنها فعلًا أختي، ولأن بهاء سلطان حقيقي غالي على قلبي، وهو أخويا اللي بحبه".

وأضاف: "علشان كده أول ما سمعت؛ رديت عليها بمكالمة هاتفية. واتفقنا اننا هنتقابل قريب.. وان شاء الله يحصل كل خير ونوصل لحل، على راسي من فوق يا صاحبة السعادة".







