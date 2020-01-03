أحمد الشناوي: الزمالك يستحق ضربة جزاء أمام أسوان

قال المحلل التحكيمي أحمد الشناوي أن نادي الزمالك له حق في ضربة جزاء خلال الشوط الأول في مباراته أمام أسوان، مضيفًا أن قرار الحكم بإلغاء هدف محمود علاء كان صحيحًا.





وصرح أحمد الشناوي عبر فضائية أون سبورت: "الزمالك كان لديه ركلة جزاء لم تحتسب في عرقلة زيزو بالشوط الأول، ولكن الحكم لم يرها بسبب تمركزه".





وواصل الشناوي: "الهدف الملغي قرار صحيح بسبب خطأ على محمود علاء، والاعتراضات من قبل لاعبي الزمالك كثيرة وطرد طارق حامد مستحق".





وأنهي الخبير التحكيمي تصريحاته: "ركلة جزاء الزمالك صحيحة، وأسوان كان يستحق ركلة جزاء لكن لم يحتسبها الحكم".