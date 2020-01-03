عاجل.. زوجة الفنان المنتصر بالله توضح حالته الصحية

كشفت عزيزة كساب، زوجة الفنان المنتصر بالله عن الحالة الصحية لزوجها، قائلة: "الحمد لله هو كويس وبخير، ونشكر ربنا على حالته الصحية التي أصبحت أفضل من السابق بكثير جدًا".



وتابعت "كساب"، في مداخلة مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، والإعلامية بسمة وهبة، أن الفنان أكرم السعدني، والفنانة رجاء الجداوي على تواصل دائم بالفنان منتصر بالله، وكذلك الفنان شويكار، والفنانة نادية لطفي، معقبة:" لسه في فنانين محافظين على العشرة، والحمد لله اللي هو عايش وسطينا".



ولفتت إلى أن نقيب الممثلين أشرف زكي إنسان محترم جدًا، وأحيانًا يتواصل معهم، وقام بتكريمه مؤخرًا، مشيرة إلى أنها تتواصل مع الفنان أحمد بدير، والفنان أحمد آدم، والفنان صلاح عبد الله، لأنه يسعد بسماع أصواتهم.

