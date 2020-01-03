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بيريز يحسم موقف ريال مدريد من سوق الإنتقالات الشتوية

الجمعة 03/يناير/2020 - 12:49 ص
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بيريز
بيريز
عبد القادر عرابي
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حسم رئيس نادي ريال مدريد الأسباني فلورنتينو بيريز موقف النادي الملكي من سوق الإنتقالات الشتوية الحالية.
وذكرت تقارير صحفية إسبانية أوردتها صحيفة موندو ديبورتيفو أن بيريز قرر عدم دخول ريال مدريد لسوق الإنتقالات الشتوي الحالي، مفضلاً الإنتظار حتى الصيف المقبل.

وأنفق النادي الملكي 300 مليون يورو في الميركاتو الصيفي الماضي، لجلب عدة لاعبين أبرزهم إيدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي ولوكا يوفيتش من فرانكفورت الألماني وفيرلان ميندي من ليون الفرنسي.

وارتبط ريال مدريد بعقد بعض الصفقات في الشتاء الحالي، أبرزها بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد وكريستيان إيركسن لاعب توتنهام.

بيد أن بيريز فضل الإنتظار للصيف والإعتماد على المجموعة الحالية، وتوفير الأموال لعقد ميركاتو ضخم في الصيف، من المتوقع أن يضم صفقات نارية مثل كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان وكاليدو كوليبالي وفابيان رويز نجمي نابولي.

ويرغب ريال مدريد في بيع بعض اللاعبين في يناير الحالي لتوفير مزيد من الأموال، وعلى رأس هؤلاء اللاعبين ماريانو دياز وبراهيم دياز وجارث بيل وخاميس رودريجيز.

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ماريانو دياز كاليدو بيريز إسبان

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