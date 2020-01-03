"حماية المستهلك": القانون الجديد تجاوز ثغرات القديم

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مصر ستكون بلد أخرى حديثة ومتقدمة وتفوق كل دول العالم في 30 يونيو، كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف "عبد المعطي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه لا بد أن يتأكد المواطن أن جهاز حماية المستهلك يحمي ويصون حقوق المواطنين، ويستمد قوته من القيادة السياسية، وتوجيهات الرئيس السيسي، وبرنامج الحكومة.



وأشار إلى أن قانون حماية المستهلك الجديد تجاوز كل الثغرات والسلبيات التي كانت متواجدة في القانون القديم، متابعًا: "منح التاجر فاتورة للمستهلك ليس منحة منه بل إلزام".



وكان ألزم جهاز حماية المستهلك، المحال والمطاعم ومقدمي الخدمات بفاتورة الأسعار شاملة الضريبة.