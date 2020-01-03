Advertisements
Advertisements
Advertisements

طارق العشري يعلق على فوز الحرس أمام براميدز في الدوري

الجمعة 03/يناير/2020 - 12:45 ص
Advertisements
طارق العشري
طارق العشري
ريهام عبد المحسن
Advertisements
أعرب طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود بعد الفوز على براميدز بهدف نظيف في الجولة العاشرة من الدوري المصري عن استياؤه من التحكيم.

وقال العشري في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر:"كان لدينا هدف صحيح وركلة جزاء أمام براميدز اليوم وميزانية حرس الحدود تساوي قيمة لاعب واحد من لاعبي براميدز".

واختتم العشري تصريحاته قائلاً :"أتمنى تدريب منتخب مصر ولكن ترشيحي لتدريبه أمر مستحيل".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

بيراميدز الكرة المصرية الدوري المصري الان الدوري المصري الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

منذ حوالي 12 ساعة

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ أقل من ساعتين

رابط مباشر الآن مباراة ليفربول اليوم | يلا شوت حصري ليفربول اليوم بدون تقطيع

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

يلا كوره Watch Live| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. بأعلى جودة HD

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك وأسوان الآن| بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| هدف الزمالك ON SPORT

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا كورة حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول yallakora

منذ حوالي 4 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ ساعتين و 52 دقيقة

كورة HD مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر liverpool تابع لايف مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد kora on line كورة ستار

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ حوالي 10 ساعات

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 4 ساعات

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

محمد صلاح يحصل على تقييم مميز في مباراة ليفربول ضد شيفيلد

منذ أقل من ساعتين

بعد واقعة الأهلي الشهيرة.. عبد الله السعيد يطعن الزمالك من جديد

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

الصفقة التي ستهز مصر.. الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

عبد العال: لو كنت حكما كنت سأطرد هذا الثلاثي

حرس الحدود يفوز على النجوم.. وطارق العشري ينجح في الاختبار الأول

طارق العشري: قرار إدارة الاتحاد برفض استقالة طولان صائب

تصريح صادم من طارق العشري عن الأهلي والزمالك

عبد الرؤوف: هدف الحدود صحيح والأهلي لا يستحق ركلات جزاء

العشري: الموسم القادم صعب وننتظر عودة الجماهير

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:56 م

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

09:40 م

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

09:34 م

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

09:54 م

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

10:55 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status