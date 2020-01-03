طارق العشري يعلق على فوز الحرس أمام براميدز في الدوري

أعرب طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود بعد الفوز على براميدز بهدف نظيف في الجولة العاشرة من الدوري المصري عن استياؤه من التحكيم.





وقال العشري في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر:"كان لدينا هدف صحيح وركلة جزاء أمام براميدز اليوم وميزانية حرس الحدود تساوي قيمة لاعب واحد من لاعبي براميدز".





واختتم العشري تصريحاته قائلاً :"أتمنى تدريب منتخب مصر ولكن ترشيحي لتدريبه أمر مستحيل".



