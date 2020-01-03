سياسي ليبي: أردوغان مجنون.. ونقف خلف جيشنا كما فعلت مصر

قال المستشار رمزي رميح، مستشار المنظمة الليبية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، إن بيان جامعة الدول العربية بشأن الأزمة الليبية هزيل وضعيف، متابعًا: "كنا نتوقع جميعًا أن تصحح الخطأ القاتل الذي وقعت فيه في عام 2011".



وأشاد "رميح"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد سالم، على فضائية "القاهرة والناس" مساء الخميس، بالمندوب المصري بجامعة الدول العربية الذي أدان بتركيا بشكل مباشر أمام الجامعة.



تابع: "نحن في مفترق طريق خطير جدًا، ولن نرجو من جامعة الدول العربية أي أمل، ولكن أملنا في قواتنا المسلحة والتفاف الشعب المصري حول الجيش مثلما فعلت مصر في 30 يونيو لاستعادة الوطن"، معلقًا: "أردوغان مجنون ومتهور وأرعن ولا يهمه شيء؛ لأنه ملئ جعبته من أموال تركيا".

