"رايحين نسهر".. تصل لـ 3ملاين و300 ألف مشاهدة خلال 48 ساعة

حصد النجم محمد رمضان، خلال الساعات الماضية حيث حقق نجاحًا كبيرًا بأغنيته الجديدة "رايحين نسهر" التي طرحها يوم 1يناير عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب.









وتخطت أغنية "رايحين نسهر حاجز الـ 3 ملاين و300 ألف مشاهده منذ طرحها، ولاقت الأغنية تفاعلًا كبير من قبل جمهور السوشيال ميديا حيث تصدرت تريند موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" كما تصدر قائمة "جوجل",





وفي سياق آخر، خاض محمد رمضان الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "زلزال"، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، والمسلسل ومن تأليف عبد الرحيم كمال، بطولة محمد رمضان، ماجد المصري، أحمد صيام، هنادي مهنى، حلا شيحة، مصطفى منصور.



