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الأهلي يقصي الفيحاء من خادم الحرمين الشريفين

الخميس 02/يناير/2020 - 11:58 م
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الأهلي والفيحاء
الأهلي والفيحاء
أميرة فطيم
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خطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطاقة التأهل إلى دور ال8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما حقق فوزا ثمينا على مضيفه الفيحاء بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وأحرز عمر السومة هدف المباراة الوحيد لصالح الأهلي، بتمريرة حاسمة استقرت في شباب الفيحاء عند الدقيقة 82.

فيما أهدر روني فيرنانديز ركلة الجزاء للفيحاء، بعدما وتصدى لها حارس مرمى الأهلي ياسر المسيليم، عند الدقيقة 89.

ليعلن الحكم انتهاء اللقاء بفوز الأهلي على الفيحاء بهدف نظيف، ليودع الفيحاء بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
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الاهلي والفيحاء الاهلي ضد المقاصة الاهلي السعودي

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