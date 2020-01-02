البورصة الأمريكية تحافظ على المستويات القياسية المرتفعة بنهاية التعاملات





حافظت البورصة الأمريكية على المستويات القياسية التى حققتها بنهاية تعاملات أول جلسات العام الجديد اليوم الخميس، بقيادة أسهم شركات الرقاقات وسهم "أبل" الذي صعد بنحو 2 بالمائة .





وسجلت البورصة الأمريكية أكبر مكاسب سنوية في 6 سنوات خلال العام الماضي.





وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.2 بالمائة ليسجل مستوى 28868.8 نقطة.





وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 3256 نقطة.





وقفز مؤشر "ناسداك" بنحو 1.3 بالمائة ليسجل 9092.1 نقطة.





وصعد مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.4 بالمائة ليسجل مستوي 96.821.