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للمرة الثالثة.. تامر حسني يتصدر تريند "تويتر"

الخميس 02/يناير/2020 - 11:14 م
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بوابة الفجر
نور طلعت
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إستمرارا لسلسلة نجاحات فيلم "الفلوس" للفنان تامر حسني، تصدر إسم الفنان تامر حسني، منذ ساعات "تريند" تويتر، وذلك جاء التريند على هامش نجاح فيلم حسني، الذي حقق إيرادات تصل إلى 60 مليون.


تصدر  فيلم "الفلوس" للفنان تامر حسني، حتى الآن ثلاث مرات  "تريند" الأكثر بحثا في مصر والوطن العربي حيث أصبحت كلمة"الفلوس" الأكثر تداولا عبر مؤشر"جوجل" وموقع"تويتر" وذلك بسبب الجدل حول إجابة الموضوع الذي يدور حوله الفيلم إذا كان الإنسان مسيراً أم مخيراً".


حقق فيلم "الفلوس" للفنان تامر حسني، إيرادات تصل إلى 60 مليون بمصر وفي الدول العربية، وذلك بالرغم من عرض الفيلم بالسينمات في موسم غير موسم السينما المعتاد، بل في فترة إمتحانات وطقس سيء للغاية، ولكن الإيرادات حققت عكس المفروض أن يحدث في ظل هذه الظروف، وأثبتت شعبية حسني الكبيرة.


وتخطت ايرادات فيلم "الفلوس" في الشرق الوسط ايرادات جميع الأفلام الأجنبية حيث يأتي النجم المصري تامر حسني في الصدارة بالمركز الأول و يليه الممثل والمصارع العالمي "ذا روك" بفيلم چومانچي و يليهم فيلم فروزين2.


وتدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.



يذكر أن فيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ويشارك في بطولته زينه،خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام. والفيلم إنتاج مشترك بين شركة "نيوسنشري" للإنتاج الفني وشركة "أفلام مصر العالمية" وشركة "الكوت".
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الكلمات المفتاحية

فيلم الفلوس تويتر تامر حسني

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