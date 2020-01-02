أخبار الأهلي اليوم: الموافقة على بيع نجم الفريق.. نجم الأهلي مطلوب في الزمالك.. والشيخ يحسم مصيره من الرحيل

شهد النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 2 يناير لعام 2020، العديد من الأخبار والأحداث الهامة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 2 / 2 / 2020:-





نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم





1- موعد وصول بطاقة "كهربا" الدولية:





كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت بوصول البطاقة الدولية الخاصة بمحمود عبد المنعم "كهربا" الوافد الجديد للقلعة الحمراء.





وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"حتى الآن لم تصل البطاقة الدولية لكهربا ولا زلنا في انتظارها".





وأضاف :"من المتوقع أن تصل البطاقة الدولية مساء اليوم الخميس، وقمنا بمخاطبة نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي لإرسالها".





وتابع :"عقب إرسال البطاقة الدولية للاعب سيتم قيده في قائمة الفريق المحلية ثم يتم قيده في القائمة الإفريقية".





وكان الأهلي قد تعاقد مع كهربا لمدة 4 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي عقب دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ400 ألف يورو.





2- الأهلي يوافق على بيع وليد أزارو ويحدد سعر الصفقة:





وافق جهاز الكرة بالنادي الأهلي على رحيل مهاجم الفريق وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بشهر يناير ولكن مع وضع شروط لاتمام الصفقة.





ورحب الأهلي بخروج وليد أزارو في يناير ولكن حال الحصول على 3 ملايين و500 ألف دولار شرطًا للموافقة على بيعه.





وجاء قرار رحيل أزارو بعد مشاورة لجنة التخطيط مع فايلر المدير الفني للفريق والذي بدوره أعطي الموافقة على رحيل اللاعب لعدم الاحتياج لخدماته.





ويعاني أزارو من قلة المشاركة مع الأهلي بسبب خروجه من حسابات فايلر والذي يعتمد على أجايي ومروان محسن في الخط الهجومي للفريق طوال الفترة الماضية.





وتلقى أزارو بعد العروض الخارجية في الفترة الماضية ولكن الأهلي رفض خروج اللاعب لضعف العرض المادي.





أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 2 / 2 / 2020





3- نجم الأهلي مطلوب في الزمالك:





يحاول مسئولو نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





ودخل نادي الزمالك في مفاوضات مع أحمد فتحي جوكر القلعة الحمراء من أجل ضمه في يناير الجاري، مستغلا توقف مفاوضات التجديد بين الأهلي واللاعب في الفترة الحالية.





ويأمل الزمالك في استغلال تعثر مفاوضات التجديد للتعاقد مع أحمد فتحي خاصة أن الفريق الأبيض يعاني على مستوى الظهير الأيمن بعد فسخ التونسي حمدي النقاز لعقده مع الفارس الأبيض.





وكان أحمد فتحي شارك في مباراة فريقه الأهلي أمس الأربعاء أمام مصر المقاصة، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية بيضاء في الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.





وفي حال تمت الصفقة ووافق اللاعب على اللعب بقميص الزمالك، سيكون ذلك ردا على صفقة عبد الله السعيد والتي لم تكتمل برحيل الأخير لصفوف الأبيض ورحيله إلى أهلي جدة السعودي، قبل أن يعود إلى مصر من بوابة بيراميدز اف سي.





ويستعد الزمالك لخوض اختبار قوي أمام أسوان مساء اليوم الخميس ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز.





4- أحمد الشيخ يحسم قراره بالرحيل عن الأهلي:





رفض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة الرحيل عن صفوف الفريق، والانتقال إلى صفوف إنبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





وكان مسؤولو نادي إنبي برئاسة زكريا السيد، تقدموا بعرض رسمي لإدارة النادي من أجل الحصول على خدمات أحمد الشيخ لاعب الفريق، خلال الميركاتو الحالي، ولمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.





وأبلغ أحمد الشيخ، إدارة النادي ولجنة الكرة بقيادة سيد عبدالحفيظ، برغبته في الاستمرار ضمن صفوف الفريق وعدم الرحيل لأي نادي، خاصةً بعدما حصل على ثقة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، وبدأ في الحصول على فرصة المشاركات الأساسية.





وشارك اللاعب مع الأهلي، أمام الاتحاد السكندري في الجولة العاشرة وساهم في فوز المارد الأحمر برباعية نظيفه أحرز خلالها هدفا، قبل أن يشارك في فوز الفريق على بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بدوري الأبطال، ومصر المقاصة بالجولة الحادية عشر للدوري المصري الممتاز.





تعرف على أخبار الأهلي اليوم





5- حقيقة تعاقد الأهلي مع مهاجم الإفريقي التونسي:





كشف حمزة وصلاتي، مدير الكرة بنادي الإفريقي التونسي، عن توصل نادي لاتفاق مع ياسين شماخي مهاجم الفريق لتجديد عقده.





وقال وصلاتي في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي": " اقتربنا من تجديد تعاقد ياسين الشماخي، بعدما توصلنا معه لاتفاق على كافة التفاصيل".





وأشار: "من المقرر أن نعقد جلسة مع الشماخي خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل إنهاء الأمر بشكل رسمي".





وأضاف: " اللاعب لم يمانع في تجديد عقده مع الفريق من البداية، الرغبة كانت من الطرفين، لذلك الأمر لم يستغرق وقتا طويلا".





وعن مفاوضات الأهلي مع الشماخي قائلا: "لا أعلم مدى صحة هذه الأقاويل، لكن ربما يكون وسطاء يعرضون الأمر على اللاعب".





وأتم: "لم يصلنا أي عروض من أي فريق بشأن الشماخي".



