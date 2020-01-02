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كارتيرون يزف خبرا سعيدا لجماهير الزمالك.. ويتحدث عن بديل حامد وفرجاني

الخميس 02/يناير/2020 - 10:15 م
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كارتيرون
كارتيرون
رامي بشاي
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علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على فوز فريقه أمام أسوان بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري.

 

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أتمنى سنة سعيدة لنادي الزمالك، ٣ نقاط هامة للفاية، خصوصا عقب مباراة سموحة والإنتاج، كان هناك إحباط لدي البعض".

 

وتابع: "سوف نستمر في لعب الكرة الهجومية، وأتمنى مواصلة الانتصارات".

 

وأضاف: "طارق حامد وفرجاني ساسي سيتم إيقافهما المباراة المقبلة أمام طنطا بسبب حصولهما على الإنذارات والطرد، والبديل جاهز".

 

وواصل: "المباراة المقبلة صعبة للغاية، أقل من ثلاثة أيام نقوم بعمل الاستشفاء داخل غرف الملابس".

 

واختتم: "أتابع مباريات الناشئين أول بأول، وأشكر قطاع الناشئين على تواجد مواهب كثيرة مثل أحمد عيد".

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كارتيرون رياضة الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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