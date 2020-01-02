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تجديد حبس محام 15 يومًا لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية

الخميس 02/يناير/2020 - 09:55 م
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المتهم
المتهم
مـروة هيـكل 
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قررت نيابة شمال بنها الكلية بمحافظة القليوبية تجديد حبس المحامي "رمضان شعبان عبد الله" 15 يومًا على ذمة القضية المتهم فيها بالإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات.

ووجهت النيابة له تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
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الكلمات المفتاحية

جماعة إرهابية النيابة المحامي القليوبية

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