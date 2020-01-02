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السعودية تحظر الجمع بين نشاطين في شركات الوساطة التأمينية

الخميس 02/يناير/2020 - 09:50 م
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مؤسسة النقد العربي السعودي ساما
مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"
وكالات
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حظرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الجمع بين ممارسة نشاطي وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين في شركة واحدة.

وأضافت المؤسسة في بيان اليوم الخميس، أنها اتخذت هذا القرار لزيادة الاستقرار في قطاع التأمين وتعزيز مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني والحد من ”الممارسات الخاطئة في العلاقات التعاقدية لأعمال إعادة التأمين“.

وأمام الشركات التي تجمع حاليا بين النشاطين مهلة عام واحد لتنفيذ القرار، ويتعين عليها أن تزود مؤسسة النقد بخططها للالتزام في غضون ثلاثة أشهر.
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الكلمات المفتاحية

وساطة إعادة التأمين مؤسسة النقد العربي السعودي شركات وساطة التأميني إعادة التأمين

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