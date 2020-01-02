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سقوط طائرة "أنتنوف" في مدينة الجنينة السودانية ومقتل طاقمها

الخميس 02/يناير/2020 - 08:51 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الخميس، بسقوط طائرة "أنتنوف" في مدينة الجنينة السودانية ومقتل طاقمها. 

وفي يونيو 2017، قتل 4 اشخاص هم طاقم مروحية عسكرية تحطمت شمالي البلاد.

وفي إبريل 2016، تحطمت طائرة شحن روسية من طراز انتونوف في ولاية كردفان بشمال البلاد في حادث أسفر عن مقتل أفراد طاقمها الخمسة.

ويحتوي معظم الأسطول الجوي السوداني على طائرات روسية الصنع، إذ عانى خلال السنوات الماضية من حوادث عدة، في حين يلقي الجيش باستمرار باللوم على المشكلات التقنية والطقس السيء.


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مقتل مدينة طاقمها طائرة {أنتنوف} سقوط السودانية الجنينة

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